Нур-Султан. 24 декабря. Kazakhstan Today - В Акмолинской и Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий закрыты дороги, передает Kazakhstan Today.

По сообщению пресс-службы КЧС МВД РК, 24 декабря, с 09.30, в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (верховой снег, низовая метель, плохая видимость) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты (16-й - 205-й километры, Нур-Султан - граница Павлодарской области) для всех видов автотранспорта.

Кроме этого, 24 декабря, с 09.30, в Нур-Султане в связи ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке автодороги Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты.

В Павлодарской области с 10.00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке автодороги Кызылорда - Павлодар (1250-й - 1135-й километры, от Экибастуза до границы Карагандинской области) для всех видов транспорта.

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