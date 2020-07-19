В Акмолинской области открылся пресс-центр COVID-19

@covid19_aqmola

Кокшетау. 17 июля. Kazakhstan Today - В Акмолинской области начал свою деятельность пресс-центр COVID-19, призванный доносить до местных жителей необходимую информацию, касающуюся профилактики и лечения опасного вируса, передает Kazakhstan Today.

Центр должен поспособствовать предотвращению появления различных фейков на просторах интернета. Взаимодействуя с региональными СМИ, Управлением здравоохранения, гарантируется достоверность исходящей информации.

В управлении внутренней политики региона сообщили, что работа с населением уже активно ведется.

Отныне всем жителям нашей области стали доступны онлайн-консультации. Каждый день с 9 до 21 часов будет работать Call-centre с номером "109". Все интересующиеся могут обратиться к оператору по поводу амбулаторного лечения, лекарственного обеспечения, госпитализации, деятельности скорой помощи, психологической помощи и многого другого", - проинформировала руководитель пресс-центра COVID-19 Арайлым Касымжанова.

По любым вопросам работы пресс-центра принимаются звонки по номеру 50-70-61 или в аккаунтах социальных сетей Facebook - "Covid Aqmola" и Instagram - "covid19_aqmola".

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