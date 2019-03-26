В Акмолинской области продолжается празднование Наурыза

Кокшетау. 25 марта. Kazakhstan Today - В этом году весенний праздник Наурыз в области празднуется с особым размахом - уже пятый день проходят различные мероприятия, рассчитанные на представителей всех возрастов и категорий населения, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в Кокшетау продолжилось празднование Наурыз Мейрамы. Более 3 тысяч горожан встретили баурсаками, праздничными угощениями прямо на площади возле Дворца спорта "Бурабай". Порадовала гостей и праздничная программа, которую вниманию зрителей предоставили лучшие творческие коллективы областного центра.

Экспромтом мероприятия стали поздравления известных людей города, представителей творческих кругов, молодежи с весенним праздником, которые не обошли в своих выступлениях вниманием и последние события, происходившие в стране.

Известный журналист, писатель Жабал Ералиев, отмечая роль праздника в жизни казахстанцев, обозначил что Наурыз - не только начало года, это прежде всего праздник единения, символ мира и согласия.

"Наурыз - явление, которое прибавляет нашему народу силы и мужество, пробуждает патриотические чувства. И сегодня, мы, акмолинцы, всецело поддерживаем переименование Астаны в честь первого президента и выражаем глубокие чувства признательности нашему Елбасы за его постоянную заботу о народе. Сила Назарбаева в его любви к казахской земле, в его неординарной натуре. Поэтому столица должна носить его имя - только Назарбаеву было под силу ее создать. Я видел несколько переименований столицы: Акмола, Целиноград, Астана и теперь Нур-Султан. Пусть оно будет веками на нашей карте", - заключил публицист.

Мы стали свидетелями эпохального события - переименование Астаны, которое теперь носит гордое имя - Нур-Султан. Наша столица, являясь центром нашей родины, достойна имени нашего Елбасы", - сказал руководитель молодежного театра "El jastar" Хаким Хасамбай.

Аплодисментами на площади встретили выступление председателя филиала РОО "Детско-юношеское военно-патриотическое движение "Жас Сарбаз" Сагидолды Орынбека, который заявил, что "Нур-Султан - как и мы, молодежь, - самая молодая столица мира и самый быстро развивающийся город Казахстана. Поэтому наш долг - сделать все, чтобы столица дальше процветала и была самым лучшим из всех городов мира".

Затем участники мероприятия стали зрителями хоккейного турнира между местной командой "Арлан" и столичным "Номадом".

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