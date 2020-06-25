В Акмолинской области усилили карантин

Кокшетау. 24 июня. Kazakhstan Today - В Акмолинской области усилили противоэпидемические меры, сообщила главный санврач Акмолинской области Айнагуль Мусина, передает Kazakhstan Today.

С 24 июня по всей области введен запрет: на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, форумов, выставок, конференций, семинар, симпозиумов, а также семейных, памятных и иных массовых мероприятий; деятельность развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей, сообщает coronavirus2020_kz.

Приостановлена плановая госпитализация пациентов в стационары, скрининги и профилактический осмотр.

В медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей-инвалидов, интернатного типа введен режим карантина и соблюдения санитарно-дезинфекционного режима

Ограничение людям старше 65 лет на выход из дома без крайней необходимости, запрет на прогулки в парках, посещение родственников, а также на проведение семейных мероприятий.

Вокруг Кокшетау и Степногорска будет установлен периметр карантинной зоны и определены пункты въезда в них и выезда из них с установкой блокпостов. В города могут заезжать только определенные категории лиц.

С 22.00 до 06.00 запрещено передвижение жителей и автотранспорта по территории городов Кокшетау, Степногорск.





По последним данным, в Акмолинской области выявлено 368 случаев коронавируса, 12 человек скончались.

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