Кокшетау. 18 февраля. Kazakhstan Today - В Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий закрыт ряд дорог, передает Kazakhstan Today.

По данным МИИР РК, 18 февраля, в 15.40, в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

1. Нур-Султан - Петропавловск, 231-й - 341-й километры, участок город Щучинск - граница СКО;

2. Мамлютка - Костанай, 0-й - 240-й километры, участок Макинск - Торгай;

3. Кокшетау - Омск, 2-й - 50-й километры, участок граница Кокшетау - граница СКО;

4. Кокшетау - Рузаевка, 0-й - 61-й километры, участок Кокшетау - граница СКО;

5. Обход город Кокшетау, 0-й - 18-й километры;

6. Щучинск - Зеренда, 0-й - 80-й километры, Щучинск - поселок Зеренда.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства