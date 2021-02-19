В пяти областях Казахстана закрыты автодороги

Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК представило оперативную информацию по ограничению движения на автодорогах страны, передает Kazakhstan Today.

В Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

- Карабутак - Денисовка - Рудный - Костанай (участок от границы Актюбинской области до Рудного);

- Костанай - Аулиеколь - Сурган (участок от Костаная до границы Акмолинской области);

- Жезказган - Петропавловск (от границы Карагандинской области до границы Акмолинской области);

- Денисовка - Житикара - Мюктиколь - граница РФ (от поселка Денисовка до границы РФ).

В Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Жезказган - Петропавловск (участок от села Сарлык до границы Костанайской области).

В Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на трассе Карабутак - Денисовка - Рудный - Костанай" (от поселка Жургенев до границы Костанайской области).

В Акмолинской области также в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

- Костанай - Аулиеколь - Сурган (от границы Костанайской области до села Сурган);

- Жезказган - Петропавловск (от границы Костанайской области до границы Северо-Казахстанской области);

- Жаксы - Есиль - Бузулук (от Есиля до села Бузулук).





Также в Северо-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на трассе Булаево - Жезказган - Петропавловск (от границы Акмолинской области до поселка Токсан би).





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