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В пяти областях Казахстана закрыты автодороги

18.02.2021 16282
Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК представило оперативную информацию по ограничению движения на автодорогах страны, передает Kazakhstan Today.
 
В Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:
 
- Карабутак - Денисовка - Рудный - Костанай (участок от границы Актюбинской области до Рудного);
 
- Костанай - Аулиеколь - Сурган (участок от Костаная до границы Акмолинской области); 
 
- Жезказган - Петропавловск (от границы Карагандинской области до границы Акмолинской области);
 
- Денисовка - Житикара - Мюктиколь - граница РФ (от поселка Денисовка до границы РФ).
 
В Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Жезказган - Петропавловск (участок от села Сарлык до границы Костанайской области).
 
В Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на трассе Карабутак - Денисовка - Рудный - Костанай" (от поселка Жургенев до границы Костанайской области).
 
В Акмолинской области также в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:
 
- Костанай - Аулиеколь - Сурган (от границы Костанайской области до села Сурган);
 
- Жезказган - Петропавловск (от границы Костанайской области до границы Северо-Казахстанской области);
 
- Жаксы - Есиль - Бузулук (от Есиля до села Бузулук).

Также в Северо-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на трассе Булаево - Жезказган - Петропавловск (от границы Акмолинской области до поселка Токсан би).

Ранее "Казгидромет" сообщал о резком похолодании и осадках.
 

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