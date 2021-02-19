Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - В большинстве регионов Казахстана в четверг ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

На большей части территории Казахстана с прохождением южнокаспийского циклона пройдут осадки в виде дождя и снега, в северных и западных регионах сильные. Лишь на юге страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области на большей части ожидается усиление ветра до 15-20, местами 23-28 метров в секунду, местами ожидаются туман, гололед, метель.

В Костанайской области ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем местами 25 метров в секунду, местами ожидаются туман, гололед, метель.

В Северо-Казахстанской области днем на большей части ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы 23-28 метров в секунду, местами ожидаются туман, метель.

В Актюбинской, Атырауской областях ночью на большей части, днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами ожидается низовая метель, в Актюбинской области местами гололед, туман.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гололед, туман, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской области, в Жарминском районе, порывы 25 метров в секунду, в Карагандинской области днем порывы 23 метра в секунду.

В Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Павлодарской, Западно-Казахстанских областях местами ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Павлодарской области местами гололед, в Западно-Казахстанской области местами туман.

В Кызылординской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Кызылординской области местами гололед.

В Жамбылской области ночью и утром местами ожидается туман, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ожидается усиление ветра до 17-22, порывы 27 метров в секунду.





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