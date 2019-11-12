В Актау прилетели розовые фламинго (ФОТО)

Актау. 11 ноября. Kazakhstan Today - Вечером 10 ноября на водоеме в Актау засняли розовых фламинго, передает Kazakhstan Today.

"В столице - 14 градусов, а в Актау + 16. Фламинго улетели с севера, остановились на западе. Это последняя теплая остановка в наших краях. Теперь эскадрилья розовых возьмет курс в теплые страны и вернется только в следующем году", - написал пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет в Facebook.

Он сообщил, что птицы летят на зимовку в Африку и другие теплые страны.

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