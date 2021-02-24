Актобе. 23 февраля. Kazakhstan Today - В Актобе судят бывшего замакима города. Жангельды Аубакирова обвиняют в хищении более 90 миллионов тенге, передает Kazakhstan Today.

По данным следствия, бюджетные деньги были выделены для оформления областного центра к Новому году. Но вместо елок и гирлянд, как утверждает обвинение, высокопоставленный чиновник потратил их на покупку "Лексуса". Стоимость внедорожника - 31 миллион тенге, установило следствие. Другую часть денег бывший замакима использовал для ремонта собственной квартиры. Ну и заодно прикупил себе кожаное кресло, выяснили оперативники, сообщает телеканал КТК

Вместе с Аубакировым на скамье подсудимых еще несколько фигурантов, в том числе бывший руководитель отдела ЖКХ Нурлан Досов. К слову, город на тот Новый год все-таки украсили. Правда, на спонсорские деньги. Это сам Аубакиров, утверждает обвинение, нашел предпринимателей, которые и согласились купить елки и гирлянды.

По предварительному сговору, путем заключения фиктивного договора на проведение новогодних мероприятий и проведение незаконных государственных закупок, с последующей оплатой за фактически невыполненный объем работ совершили присвоение и растрату вверенных бюджетных средств в особо крупном размере", - говорит пресс-секретарь суда №2 Актобе Махаббат Ишимбаева.

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