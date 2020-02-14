В Актюбинской области браконьер убил две сайги

Актобе. 13 февраля. Kazakhstan Today - В Актюбинской области задержан браконьер, подстреливший две сайги, передает Kazakhstan Today.



"7 февраля инспекторы природоохранной полиции ДП Актюбинской области в степи, на расстоянии в 15 километров от села Улгайсын Айтекебийского района, обнаружили снегоход, возле которого обнаружены две туши отстрелянной сайги, со спиленными рогами", - сообщает Polisia.kz.



В ходе проведения оперативных мероприятий установлен владелец снегохода, который пояснил, что снегоход он продал жителю Айтекебийского района. Как выяснилось, у нового владельца, снегоход временно взял его знакомый. Сотрудники полиции вышли на подозреваемого - 27-летнего жителя Айтекебийского района, который пояснил, что в то время, когда пас лошадей, заметил стадо сайги и подстрелил двух. После чего спрятал ружье в заброшенной зимовке, а в связи с тем, что снегоход не завелся оставил его в степи.



По данному факту проводится досудебное расследование по статье 337 УК РК (Незаконная охота), орудие преступления – ружье 16-го калибра - и рога сайги в количестве 4 штуки изъяты в качестве вещественных доказательств.



Подозреваемый в порядке статьи 128 УПК РК водворен в ИВС.



Департамент полиции Актюбинской области напоминает, что в УК внесены статьи наказания за незаконную добычу рыбы, незаконную охоту, незаконное обращение объектами животного и растительного мира, незаконную порубку и др., также введена санкция – конфискация имущества. Увеличены санкции в статье 337 УК предусматривается безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет (раньше до 5 лет либо ограничение) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет (раньше до 3 лет). Определены пороги крупного (1 тыс. МРП- 2 млн 525 тыс. тенге) и особо крупного ущерба (20 тыс. МРП - 50,5 млн тенге), значительного ущерба (свыше 100 МРП – 252 тыс. 500 тенге), нанесенного окружающей среде в результате браконьерства.

Как сообщалось ранее, в Казахстане до 2023 года продлили запрет на отстрел сайгаков.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства