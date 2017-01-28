Алматы. 28 января. Kazakhstan Today - В Алматы автозаправочные станции недоливают бензин, сообщают специалисты алматинского департамента техрегулирования и метрологии.

По информации телеканала "Алматы", "в ходе проверок специалисты алматинского департамента техрегулирования и метрологии выяснили, что сразу 10 городских АЗС обманывают каждого клиента на 200 миллилитров, а заправляющие "полный бак" недополучают до двух литров. Надо сказать, что алматинцы часто сталкиваются и с недовесом. В итоге все нарушители отдали 16 миллионов тенге в виде штрафа", передает Kazakhstan Today.

"Было проведено 162 проверки, на 97 предприятиях были установлены различные нарушения, что составляет 60%", - сообщил главный специалист департамента комитета технического регулирования и метрологии по Алматы Адеми Нысанбек.

Как сообщалось ранее, по прогнозу "КазМунайГаза" бензин марки АИ-92 может подорожать до 140-145 тенге за литр. Сейчас на рынке ГСМ "оптимальная цена" именно такая, считают в компании. Объясняется это необходимостью увеличения импорта из России из-за недостаточного объема нефтепродукта, стоимость которого при этом повышается. По словам экспертов, Казахстан сильно зависит от ценообразования в соседней стране, играет роль и сокращение добычи черного золота в самой республике, в рамках подписанного соглашения ОПЕК.

"Частники взяли обязательство перед правительством, что от добытой нефти 30% отдают внутреннему потреблению, 70% продают на экспорт. Теперь можно посчитать - если мы имеем 37 млн тонн, из них 30% получается 11-12 млн тонн, а внутреннее потребление у нас 15-17 млн, недостающие 6 млн берем из России", - сказал председатель президиума союза нефтесервисных компаний Казахстана Рашид Жаксылыков.

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