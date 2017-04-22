В Алматы обсудили перспективы шопинг-туризма

Алматы. 21 апреля. Kazakhstan Today - На состоявшемся в Алматы втором инвестиционном форуме "Шопинг-туризм и Алматы Sales Festival" с участием акима Бостандыкского района и представителей бизнеса обсудили развитие шопинг-туризма, разработку турпакетов для местных и зарубежных туристов, передает корреспондент агентства.

"Сегодня мы хотели бы обсудить в небольшой уютной обстановке перспективы развития региона, можем ли мы рассматривать Бостандыкский район Алматы как шопинг-направление для ближайших городов Казахстана, для ближайших стран", - определил тему модератор форума Алишер Еликбаев.

По словам акима Бостандыкского района Б. Торгаева, район привлекателен тем, что, кроме торговых центров, здесь располагаются крупные гостиницы и достопримечательности. Он напомнил, что Программа развития города до 2020 года предполагает создание комфортных условий для жителей и гостей города.

Одна из экспертов в ходе обсуждения отметила, что внимание туристов можно привлечь "качественным контентом, лучшим предложением, лучшими ценами". Она также предложила делать скидки на новые вещи и новые коллекции.

Директор Центра обслуживания инвесторов Алматы Арсен Насырханов обратил внимание, что в мегаполисе постепенно зарождается культура шрпинг-фестивалей. По его словам, горожане все чаще едут за покупками в торговые центры, а не на барахолку.

Напомним, первый сезон Almaty Sales Festival был проведён зимой 2017 го года. В мероприятии приняли участие более 100 торговых центров и 100 магазинов формата street retail, представляющие около 500 известных мировых брендов. В период проведения фестиваля на площадках различных торговых центрах Алматы состоялись тематические мероприятия: ярмарка казахстанских дизайнеров, ярмарка ремесленников, мастер-классы для детей концерты с участием отечественных артистов.

Второй сезон фестиваля пройдет с 1 августа по 1 сентября 2017 года.

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