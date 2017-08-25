Алматы. 25 августа. Kazakhstan Today - В Алматы пропал двухлетний ребенок, передает Kazakhstan Today.

Вечером 24 августа в центр оперативного управления ДВД Алматы поступило сообщение о том, что из частного дома в микрорайоне Шанырак-2 ушел малолетний ребенок и до настоящего времени не вернулся, сообщили в пресс-службе ДВД.

"Незамедлительно была создана следственно-оперативная группа и сформированы мобильные группы из числа сотрудников криминальной полиции, участковых инспекторов и представителей ювенальной полиции. Мама ребенка пояснила, что пропажу своего сына Есімхана Аниза, 2015 года рождения, они обнаружили в 11 часов дня. По ее словам, пока все домочадцы спали, мальчик вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. До обращения в полицию родственники ребенка пытались самостоятельно найти его, но безрезультатно", - рассказала официальный представитель ДВД Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.

Она отметила, что в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения без вести пропавшего малыша. На его поиски ориентирован весь личный состав алматинского гарнизона полиции.

"Как только что сообщило руководство УВД Алатауского района, поиски ребенка мы не прекращали даже ночью. Задействовали весь личный состав отдела криминальной полиции и местной полицейской службы района. Проверили лог, все люки и колодцы. Розыскные мероприятия продолжаются и сейчас. К поисковым мероприятиям сегодня утром мы также подключили 50 военнослужащих Национальной гвардии и 50 педагогов общеобразовательных школ района. Это большое подспорье, тем более что каждая минута дорога. Речь идет о беззащитном ребенке, который мог попасть в беду", - подчеркнула подполковник Азирбек.

Вместе с тем ДВД Алматы обращается ко всем гражданам, кому что-либо известно о местонахождении Есімхана Аниза, и призывает незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 227-55-00; 227-55-01; 227-55-02 227-55-39, 8-707-470-17-01, 8-775-225-79-76, 8-778-468-95-08, 8-702-284-11-13, 8-702-561-15-98 или 102.

Приметы ребенка: рост 70-80 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, глаза темные, нос средний, губы тонкие, уши оттопыренные, брови дугообразные.

Был одет: белый свитер, синие тапочки.

Особых примет мальчик не имеет.

Просмотров: 4614