В Алматы прошел традиционный Урок Дружбы

Алматы. 14 февраля. Kazakhstan Today - Традиционный Урок Дружбы прошел в Музее боевой и трудовой славы средней школы №32 в Алматы, сообщили в Генконсульстве РФ в Алматы.

На уроке говорили о государственных символах Российской Федерации и Республики Казахстан. Ребята рассказали о гербе, флаге, гимне, Конституции и президенте. Они отмечали сходные черты и различия, проводили аналогии между историческими событиями, делились своими впечатлениями от посещения столиц обеих стран. Во время выполнения творческого задания ребята разбились на команды, каждая из которых готовила презентацию одного из государственных символов, рассказали в ведомстве, передает Kazakhstan Today.

По информации генконсульства, урок начался исполнением гимнов двух государств, во время которого школьники пели гимн Казахстана, а гости из России - гимн Российской Федерации.

Говоря о родстве народов и государств, ребята отметили, что, помимо официальных символов государств, существуют и неофициальные символы, которые служат сближению и лучшему пониманию народов. Так, по их мнению, символом дружбы народов России и Казахстана можно считать песню "Моя Москва", где в одном из куплетов рассказывается о подвиге двадцати восьми гвардейцев-панфиловцев; символом Москвы - песню "Лучший город Земли"; а символом единой судьбы народов - казахскую песню времен Великой Отечественной войны "Дударай", рассказывающую о любви русской девушки и казахского парня.

Урок вызвал огромный интерес как у ребят, так и взрослых. Они вместе отвечали на вопросы, читали стихи, пели песни и даже танцевали. Представитель Совета ветеранов Альбина Колесникова рассказала представителям подрастающего поколения, почему среди старшего поколения казахстанцев так много людей, одинаково являющихся патриотами и России, и Казахстана. Она особо подчеркнула неразрывную связь судеб людей двух стран.

Приветствуя школьников, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева особо подчеркнула, что Урок Дружбы проходит в год 25-летия установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном. Она также выполнила почётную миссию и вручила благодарственные письма и подарки активистам Музея боевой славы, заключили в Генконсульстве.

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