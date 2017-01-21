В Алматы разыскивают мать шестилетней девочки

Алматы. 21 января. Kazakhstan Today - Полицейские Алматы обеспокоены дальнейшей судьбой 6-летней девочки Кати, мать которой злоупотребляет спиртными напитками, сообщили в пресс-службе городского департамента внутренних дел.

На днях в ходе мониторинга интернет-пространства сотрудники ДВД Алматы обратили внимание на пост, призывающий граждан помочь найти девочку по имени Катя, передает Kazakhstan Today.

"Как оказалось, сообщение в социальной сети опубликовала молодая алматинка по имени Наталья, являющаяся волонтером и занимающаяся благотворительностью. Под Новый год женщина с подарками направилась в семью Светланы, что проживает в дачном массиве Медеуского района. Ранее Наталья уже не раз помогала ей, а точнее маленькой дочери Светланы - 6-летней Кате. Потому что из-за своего пагубного пристрастия к алкоголю, мать не оказывает должного внимания своему ребенку. Также, по словам волонтера, Светлана - многодетная мать, остальные ее дети якобы воспитываются в детском доме. Наталья поделилась, что, не найдя Свету с дочерью дома, она не на шутку встревожилась, женщина испугалась за ребенка, который с пьющей матерью мог попасть в беду. К тому же соседи ей рассказали, что мать и дочь они не видели с октября месяца. Вот так и появился пост в Сети", - рассказала официальный представитель ДВД города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.

В тот же день к поиску Кати были подключены сотрудники ювенальной полиции города, которые в первую очередь проверили детские и медицинские учреждения. 6-летняя Екатерина была найдена в Центре адаптации несовершеннолетних.

"Мы были рады, что ребенок жив, здоров, цел и невредим и все это время находился в безопасности. События с девочкой развивались следующим образом. В октябре Катя осталась без контроля мамы и заблудилась. Девочка попала на глаза сердобольным людям, и они сообщили о найденыше на номер 102. О себе девочка практически ничего не рассказала, только назвала свое имя, о родных тоже никакой информации не сообщила. Инспекторы подразделения ювенальной полиции УВД Медеуского района привезли ребенка в Центр адаптации несовершеннолетних, где она находиться по сей день. Все это время в детском учреждении ждали, что кто-то придет за Катей, но, увы. Уже было решался вопрос о распределении девочки в детский дом. Но появившиеся сведения после поста в Интернете дали надежду отыскать маму Кати. В садоводческом обществе, кстати, о Светлане ничего не знают, говорят, что она там жила непродолжительное время, всегда пила и приводила в жилище гостей. Если женщину удастся найти, тогда будут установлены точные анкетные данные Кати. Далее будет изучен образ жизни женщины, собраны необходимые материалы и поставлен вопрос о лишении ее родительских прав", - сообщила подполковник Азирбек.

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