В Алматы реконструируют троллейбусные линии

Алматы. 10 декабря. Kazakhstan Today - Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог разработан масштабный проект по реконструкции контактно-кабельных сетей троллейбусных линий, который позволит увеличить количество подвижного состава на рейсах, передает Kazakhstan Today.





Как сообщили в управлении пассажирского транспорта, история алматинского троллейбуса берет начало с 1944 года, и за многие годы постепенно развивалась: обновлялся подвижной состав, открывались новые линии. Но на сегодняшний день, с учетом стремительного роста инфраструктуры города и, как следствие, увеличения пассажиропотока, существующие контактно-кабельные сети уже давно не в состоянии обеспечить выход на линию того количества подвижного состава, который необходим для обеспечения потребности населения.

"Изношенные сети становятся причиной практически всех проблем с регулярностью троллейбусных рейсов. К тому же нормативное напряжение существующей контактно-кабельной сети города, предназначенной для движения троллейбусов, не позволяет запускать на линии больше ограниченного количества единиц подвижного состава. Модернизация сетей позволит нам увеличить эту норму как минимум в два раза, наладить регулярность маршрутов и создаст условия комфортных поездок как для пассажира, так и для водителя", - прокомментировал руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгат Хосчанов.

В ходе модернизации запланированы такие виды работ, как реконструкция 172,62 километра контактной сети, замена 529 опор контактной сети, совмещенных с наружным освещением, включая аварийные опоры по линии БРТ (улица Тимирязева, улица Жандосова), замена подвесной системы с изоляцией, спецчастей, продольно-несущего троса, контактного провода троллейбуса, прокладка 39,81 километра кабелей АСБ.

В ведомстве отметили, что в план модернизации также входят восстановление покрытия улиц, тротуаров, газонов и организация качественного освещения на троллейбусных линиях на участках проводимых работ. Реализация плана стартует уже в 2019 году.





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