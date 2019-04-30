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В Алматы стартует очередной фестиваль скидок

21.12.2018, 15:36 13392
В Алматы стартует очередной фестиваль скидок c участием ТРЦ, гостиниц и ресторанов, передает Kazakhstan Today.

С 22 декабря по 15 января текущего года в Алматы пройдет очередной фестиваль скидок Almaty Sales Festival. Участниками акции станут 300 брендов в крупных торгово-развлекательных центрах города", - сообщили в пресс-службе городского управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития.


По информации ведомства, акционные предложения будут представлены на широкий ассортимент непродовольственных товаров (одежда, техника, косметика, аксессуары и так далее) и услуги. В торговых объектах скидки составят до 80% в зависимости от категории товара.

Almaty Sales Festival является ежегодным мероприятием и направлен на популяризацию города и развития сферы торговли и услуг.

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