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В Алматинской области вандалы разгромили кладбище: Токаев поручил наказать виновных

29.01.2022, 22:03 23401
В Алматинской области вандалы разгромили кладбище: Токаев поручил наказать виновных
Фото: кадр из видео
АЛМАТЫ. 29 ЯНВАРЯ - В Уштобе Алматинской области вандалы разгромили кладбище. Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел разыскать виновных и привлечь их к уголовной ответственности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву дано поручение разыскать вандалов, осквернивших православное кладбище в Уштобе (Алматинская область) с целью привлечения их к уголовной ответственности по закону", - написал президент РК Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

 

Информация об акте вандализма появилась в соцсетях. В видео сообщается, что близ города Уштобе неизвестные сбили с могилок кресты, надгробные таблички, вырвали оградки.
 

Расследованием, предусмотренным статьей 294 Уголовного кодекса РК "Вандализм", занимаются сотрудники Каратальской районной полиции. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к этому преступлению", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

 

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Президент РК прокомментировал отключение Интернета во время ЧП

29.01.2022, 21:36 24126
Президент РК прокомментировал отключение Интернета во время ЧП
НУР-СУЛТАН. 29 ЯНВАРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал отключение Интернета во время чрезвычайного положения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Среди командиров бандитских формирований были люди информационно очень хорошо подготовленные. То есть дезинформационная кампания, так называемые фейки, лились рекой. Это говорит опять же в пользу того, что эта вылазка против Казахстана была тщательно подготовлена", - заявил президент РК в ходе интервью в эфире телеканала "Хабар 24".

 
Он отметил, что Интернет в таких случаях отключается не только в Казахстане, но и в целом ряде стран, потому что его используют недобросовестные люди в своих целях.
 
"Информационно мы проиграли, это надо признать. Никто толком не объяснил мой приказ, - так же как и мои действия. Уже потом я в режиме ручного управления дал поручение выступить там, сказать здесь. Информационно мы проиграли, но не до этого было. В то время разве можно было думать о том, кто о нас что скажет", - сказал Токаев.

 

Участники событий 1986 года поддержали участников январской атаки в Казахстане

29.01.2022, 16:11 65326
АЛМАТЫ. 29 ЯНВАРЯ - Участники декабрьских событий 1986 года, называющие свое движение "желтоксан" (декабрь - Прим. ред.) выступили в Facebook с видеообращением в поддержку участников январских террористических атак в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Они заявили, что участников январских событий "заключают в тюрьмы без вины", а также требуют "срочно прекратить зверства, творящиеся за решеткой и выпустить всех задержанных на свободу!". 
 
Участники декабрьских событий 1986 года заявляют, что они точно также выступали 35 лет назад, а "зверские меры, которые сегодня применяют силовики по отношению к брошенной за решетку молодежи, уже в 100 раз превысили по силе репрессии, которые происходили в 1986 году". 
 

Ветераны Желтоксана" заявляют, что участники организованной атаки на Казахстан - это "люди, которые вышли ради народа и страны - никакие не террористы!".

 

В Алматы появятся велосветофоры

29.01.2022, 11:27 72821
В Алматы появятся велосветофоры
АЛМАТЫ. 29 ЯНВАРЯ - В управлении административной полиции Алматы рассказали о планах на текущий год по улучшению дорожной безопасности и созданию безопасной дорожной инфраструктуры, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным управления, запланирована доукомплектация 65 светофорных объектов с велодорожками велосветофорами. 
 
Кроме того, планируется завершение строительства 30 светофорных объектов, 70 регулируемых пешеходных переходов с включением в состав АСУДД в городе Алматы в режиме адаптивного управления. Также будет обустроено 70 нерегулируемых пешеходных переходов с дополнительными средствами регулирования.
 
На 70 улицах планируется нанести 200 тыс. квадратных метров линий дорожной разметки, установить и восстановить дорожные знаки в количестве 3843 штук.
 
Помимо этого, на аварийно-опасных участках установят дорожные ограждения (более 5 тыс. погонных метров) и 2 тыс. штук специальных столбиков.

 

Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в субботу

29.01.2022, 09:07 76666
Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в субботу
НУР-СУЛТАН. 29 ЯНВАРЯ - Атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды, в связи с чем на большей части Казахстана пройдут осадки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ночью и утром в горных и предгорных районах юга страны сильные осадки (дождь, снег), ожидаются усиление ветра, метель, гололед. И только на севере и востоке страны под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
В Туркестанской области на юге и в горных, предгорных районах ожидаются туман, днем гололед, на западе, юге области и предгорных районах усиление ветра до 17-22, в горных районах и на севере области до 25 метров в секунду, на горных перевалах порывы до 30 метров в секунду и более. 
 
В Жамбылской области на юго-западе, северо-востоке, в горных районах ожидается гололед, на севере области, в горных и предгорных районах - туман, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах усилится ветер до 15-20 метров в секунду, на юго-западе области порывы до 23-28, утром и днем до 30 метров в секунду и более. 
 
В Кызылординской области на севере ожидается туман, в центре и на востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду, гололед, метель. 
 
На востоке Мангистауской области и Атырауской области, на севере Костанайской области, на северо-западе Западно-Казахстанской области, на западе Северо-Казахстанской области, на севере и юге Восточно-Казахстанской области, ночью и утром на юго-западе Акмолинской области ожидается туман. 
 
На юге, в центре Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Алматинской области в районе Алакольских озер усилится ветер до 17-22 метров в секунду, днем на западе, севере и в горных, предгорных районах ожидаются туман, гололед.
 
Ранее сообщалось, в семи областях объявили штормовое предупреждение.
 

В семи областях объявили штормовое предупреждение

28.01.2022, 21:20 88091
В семи областях объявили штормовое предупреждение
НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Алматинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Карагандинской, Туркестанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 29, сутки 30 января на западе, севере и в горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед. 29 января ветер юго-восточный, в районе Жаланашколя порывы 17-22 метра в секунду.
 
Ночью 29 января на большей части Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег). В центре и на востоке области гололед, метель, на севере области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный в центре и на востоке области 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман.
 
Ночью 29 января на западе, севере Мангистауской области ожидается гололед. На востоке области ожидается туман. 
 
29 января на юге, в центре Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на юге, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью и утром 29 января в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге области и в горных, предгорных районах туман, днем гололед. Ветер юго-западный на западе, юге области и предгорных районах 17-22 метра в секунду, в горных районах и на севере области 25 метров в секунду, на горных перевалах 30 метров в секунду и более.
 
В Шымкенте ночью и утром 29 января ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный порывы 17-22 метра в секунду. 
 
29 января на юго-западе Жамбылской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, утром и днем 30 метров в секунду и более.
 
Напомним, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, практически по всей республики ожидается неустойчивый характер погоды в период с 29 по 31 января.
 

Синоптики обещают казахстанцам снежные выходные

28.01.2022, 13:28 101946
Синоптики обещают казахстанцам снежные выходные
НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов практически по всей республики ожидается неустойчивый характер погоды с 29 по 31 января. Об этом сообщает РГП "Казгидромет", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На большей части страны ожидается снег, на юге и западе - осадки в виде дождя и снега, сообщили синоптики.
 

Местами по республике ожидается туман, низовая метель, усиление ветра. Температурный фон воздуха будет немного повышаться ночью на западе - до 0-8 мороза, на севере, востоке и в центре - до 7-20 мороза, а на юге и юго-востоке республики температура воздуха в ночные часы опустится до 2-15 мороза", - говорится в информации Казгидромета. 

 

Глава фонда соцмедстрахования Токежанов подал в отставку

28.01.2022, 11:45 105021
Глава фонда соцмедстрахования Токежанов подал в отставку
Фото: Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - В мессенджерах распространяется обращение к коллегам председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Болата Токежанова, в котором он сообщает о решении оставить пост, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Я принял решение подать в отставку. Вчера в правительстве было согласовано, а сегодня министром подписано мое прошение об уходе. И я очень рад этому! Я хотел бы передать эту махину новым кадрам, чтобы и другие профессионалы также смогли, как и я, внести свою созидательную лепту со своего взгляда - еще больше внести коррективы и новшества в работу фонда. Думаю, вы это также понимаете и поддерживаете такой подход", - говорится в распространяемом сообщении.


Дополнено: позже Болат Токежанов написал о своем уходе в Facebook.

Напомним, Токежанов был назначен главой ФСМС в июле 2020 года.
 

 

KEGOC: произошедшая авария не связана с деятельностью майнеров

28.01.2022, 11:04 94956
KEGOC: произошедшая авария не связана с деятельностью майнеров
НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - В АО KEGOC заявили, что произошедшая 25 января авария не связана с деятельностью майнинговых компаний, и назвали причины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Необходимо отметить, что произошедшая авария не связана с деятельностью потребителей, осуществляющих цифровой майнинг", - заявили в пресс-службе KEGOC.

 
Касательно отсутствия поставок электроэнергии в адрес потребителей, осуществляющих цифровой майнинг, в компании разъяснили, что в единой электроэнергетической системе РК сохраняется ситуация с дефицитом электрической энергии. Основными факторами возникновения дефицита являются высокая аварийность на электростанциях и значительный рост потребления электроэнергии, который за прошедший год превысил 6%, что в три раза больше показателей последних лет. Для сравнения, в 2020 году прирост потребления электроэнергии составлял 2%, в 2019 - 1,9%.
 

В условиях дефицита электроэнергии и в целях обеспечения бесперебойного электроснабжения населения и экономики страны АО KEGOC совместно с электростанциями и энерогоснабжающими организациями, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Республики Казахстан приняли меры по снижению плановых поставок электроэнергии в адрес майнинговых дата-центров", - разъяснили в пресс-службе.

 
В компании рассказали о причинах масштабного отключения электроэнергии. Так, 25 января 2022 года в 11.59 по времени Нур-Султана в Республике Узбекистан из-за короткого замыкания отключились шесть энергоблоков на Сырдарьинской ТЭС, с суммарной потерей генерации более 1500 МВт. Возникший дефицит мощности в энергосистеме Узбекистана привел к несанкционированному отбору мощности из энергосистемы Казахстана, подключенной к параллельной работе с энергосистемами Узбекистана и Кыргызстана. В результате произошел "наброс" мощности на транзит 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана" с последующей его перегрузкой. 
 
В целях недопущения повреждения энергетического оборудования и полного погашения южных областей страны действием автоматики произошло разделение транзита с переводом Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей на изолированную работу.
 
При этом, отметили в компании, все электростанции в южных областях республики остались в работе, продолжая электро- и теплоснабжение потребителей суммарной мощностью порядка 1500 МВт. Тем самым было предотвращено полное погашение потребителей южной зоны Казахстана. Ввиду отсутствия передачи мощности по транзиту 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана" вынужденные ограничения составили порядка 1800 МВт.
 

Тем же временем энергосистемы Узбекистана и Кыргызстана полностью погасли, с отключением всех электростанций и потребителей. В энергосистеме Узбекистана отключенная нагрузка составила порядка 9600 МВт (100% потребления), в Кыргызстане - около 2600 МВт (100% потребления)", - говорится в сообщении.

 
Согласно ифнормации, в ходе оперативного восстановления схемы сети в 14.45 были сняты все ограничения по Кызылординской области; в 14.53 - сняты все ограничения по Алматы и Алматинской области. К 16.00 было восстановлено электроснабжение потребителей южных областей Казахстана.
 

В рамках восстановления со стороны ЕЭС Казахстана была оказана помощь энергосистемам Кыргызстана и Узбекистана путем подачи напряжения на электростанции этих стран, что позволило им начать восстановительные мероприятия. Возврат к нормальному режиму энергосистемы Кыргызстана занял примерно сутки. По состоянию на 14.00 27 января энергосистема Узбекистана продолжает ликвидацию аварии", - проинформировали в KEGOC.

 
В компании также добавили, что в настоящее время ЕЭС РК работает параллельно в энергообъединении стран СНГ и других стран, связанных межсистемными линиями электропередачи и объединенных единым технологическим режимом. 
 

Для каждой из стран это дает колоссальную экономическую выгоду. Параллельная работа позволяет продавать или покупать излишки электроэнергии в соседних странах, что приносит экономическую выгоду всем системам. Параллельная работа сопредельных энергосистем позволяет сократить затраты на строительство и содержание сетевой инфраструктуры, резервов генерации благодаря тому, что параллельно работающие энергосистемы частично покрывают свои потребности по передаче электроэнергии, резервной генерирующей мощности за счет соседей. Также имеются связанные вопросы с водообеспечением южных областей страны", - добавили в пресс-службе.

 
Напомним, 25 января в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане значительная часть потребителей осталась без электричества. В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте. 
 
26 января депутат мажилиса Ержан Кудайберген попросил ускорить рассмотрение проекта закона "О цифровых активах РК" в связи с дефицитом электроэнергии и нелегальной деятельностью майнинговых компаний в стране. По его словам, у KEGOC нет управы на "серых" майнеров, и они продолжают перегружать энергосистему страны.
 
В сентябре 2021 года сообщалось, что в Казахстане возник дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалюты. В октябре в KEGOC предупредили, что в стране есть риск крупной системной аварии из-за недостатка генерации, отклонения мощности и электроэнергии. 
 
В ноябре вице-министр энергетики Асет Магауов сообщил, что в часы пикового спроса отключать от подачи электроэнергии будут майнинговые компании. 
 
21 января стало известно о планах Центрального банка России запретить выпуск, обмен и обращение криптовалют в России. Регулятор предлагает ввести ответственность за эти действия, а также за использование криптовалют для платежей. 
 
В настоящее время на сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводится опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?" 

69% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 19% ответили, что для пополнения бюджета могут работать "белые майнеры". 6% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 6% ответили "мне все равно". 

Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе. В СМИ называют различные причины успешного функционирования этого бизнеса в Казахстане. В частности, главной считают покровительство, которое оказывается, в том числе и "серым" схемам, очень влиятельными и высокопоставленными представителями казахстанской властной элиты. 
 

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