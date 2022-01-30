В Алматинской области вандалы разгромили кладбище: Токаев поручил наказать виновных

НУР-СУЛТАН. 29 ЯНВАРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал отключение Интернета во время чрезвычайного положения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Среди командиров бандитских формирований были люди информационно очень хорошо подготовленные. То есть дезинформационная кампания, так называемые фейки, лились рекой. Это говорит опять же в пользу того, что эта вылазка против Казахстана была тщательно подготовлена", - заявил президент РК в ходе интервью в эфире телеканала "Хабар 24".

Он отметил, что Интернет в таких случаях отключается не только в Казахстане, но и в целом ряде стран, потому что его используют недобросовестные люди в своих целях.

"Информационно мы проиграли, это надо признать. Никто толком не объяснил мой приказ, - так же как и мои действия. Уже потом я в режиме ручного управления дал поручение выступить там, сказать здесь. Информационно мы проиграли, но не до этого было. В то время разве можно было думать о том, кто о нас что скажет", - сказал Токаев.



