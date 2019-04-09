В Алматинской области за пять дней за нарушения ПДД привлечены к ответственности более 500 пешеходов

Талдыкорган. 8 апреля. Kazakhstan Today - В Алматинской области продолжается отработка "Безопасная дорога", направленная на снижение аварийности и профилактики ДТП, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, за последние пять дней по линии дорожной безопасности в регионе выявлено 4254 административных правонарушения, в том числе к ответственности за нарушения ПДД привлечены 570 пешеходов.

"Пешеходы, как и водители, такие же участники дорожного движения, к которым предъявляются аналогичные требования по соблюдению ПДД. Переход улицы в неустановленных местах является основным нарушением, которое влечет за собой серьезные последствия. Несмотря на принимаемые меры с начала месяца в Талдыкоргане, Карасайском, Талгарском и Панфиловском районах зарегистрировано 5 наездов на пешеходов, три из которых со смертельным исходом. Нередко ДТП совершаются по вине пешеходов, находящихся в алкогольном опьянении, в связи с чем выявляются нарушения согласно статье 440 КоАП РК "Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения", по которой составлено 378 адмпротоколов", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В рамках отработки за превышение установленной скорости к ответственности привлечен 401 водитель, а также за пять дней задержано 60 водителей, уличенных в управлении автотранспортом в алкогольном либо наркотическом опьянении.

Полиция вновь и вновь призывает граждан к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. Дорога никогда не прощает ошибок. И ваша безопасность на дороге зависит от вашей же дисциплинированности", - отметили в полиции.

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