В Алматы 23 февраля пройдет масштабная сейсмотренировка
Фото: Depositphotos
Алматы. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии Всемирного дня гражданской обороны 23 февраля с 10.00 в Алматы пройдет плановая общегородская сейсмотренировка, сообщили в ДЧС мегаполиса.
В преддверии мероприятия в Алматы по распоряжению министра по чрезвычайным ситуациям прибыла оперативная группа МЧС и начала масштабную агитационную работу среди населения и служб гражданской защиты мегаполиса.
Как пояснили в ДЧС, основной целью сейсмотренировки является повышение уровня подготовки населения города к действиям в экстремальных ситуациях, чтобы жители заранее определили маршруты эвакуации, безопасные места, подготовили тревожные чемоданчики. Безопасными местами считаются открытые площадки, подальше от линий электропередачи и зданий.
С 21 февраля проводится перехват теле-, радиоканалов с заставкой о предстоящей плановой общегородской сейсмотренировке с рекомендациями сохранять спокойствие и проведения тренировки с отработкой путей эвакуации. В день сейсмотренировки в 10.00 будет задействована городская система оповещения путем запуска сиренно-речевых установок, перехвата теле-, радиоканалов", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Эта сейсмотренировка республиканская и пройдет по всей стране.
Будут отработаны элементы получения сигнала как сирена, речевое сопровождение, элементы самоэвакуации (...) Данные тренировки проводятся ежеквартально, это закреплено законодательно. Хотел бы сказать, что по прямому поручению министра по чрезвычайным ситуациям мы прибыли в город Алматы. Действительно, при проведении сейсмотренировок у нас задействуются, в основном, объекты образования, здравоохранения, госучреждения. В этой сейсмотренировке мы активно переходим на категорию - жилые комплексы, ОСИ, КСК. Мы должны достучаться до каждого гражданина. Мы понимаем все обстоятельства, занятость, работа и т.д. Уделите время, прочитайте предоставляемую информацию, просмотрите ролики, эта информация в первую очередь необходима для вас и ваших близких", - пояснил начальник департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС Рустамбек Амрин.
В связи с тем что сейсмотренировка проводится в холодное время года, в ДЧС попросили горожан эвакуироваться тепло одетыми.
Спасатели призывают жителей и гостей города Алматы принять активное участие.
В ДЧС напомнили, что Алматы расположен в 9-10-бальной сейсмической зоне. Ежегодно в городе происходят до 200 слабых, неощутимых землетрясений. При этом землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом.
По сведениям прогнозной комиссии Национального научного центра сейсмологических исследований и наблюдений, землетрясения силой 7 и более баллов в городе не ожидаются. Поэтому проводимая городская сейсмотренировка не связана с каким-либо ожиданием землетрясения", - заключили в ДЧС.