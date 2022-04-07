В Алматы 9 апреля состоится общегородской субботник

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На субботник выйдут свыше 2000 работников коммунальных служб и более 400 единиц спецтехники.
Планируется очистка территории города после зимнего периода, уборка рекреационных зон, парков, скверов, дворовых территорий, а также прилегающих территорий к объектам торговли, общепита и других организаций. Запланирована массовая посадка деревьев. Руководителей организаций всех форм собственности, в том числе ОСИ, КСК, при необходимости просим обеспечить участников субботника инструментами, перчатками, мешками для сбора мусора на прилегающей территории и во дворах", - сообщили в акимате.
Мешки с мусором рекомендуется выставлять на обочину дорог. Их будут забирать коммунальные службы города.
Список мест по районам города:
1) В Алатауском районе в экопарке "Сосновый бор" запланирована массовая посадка деревьев и уборка территории на прилегающих зеленых зонах.
2) В Алмалинском районе массовое проведение субботника запланировано на восточном берегу озера Сайран.
3) В Ауэзовском районе - на западных берегах озера Сайран и реки Большая Алматинка южнее улицы Жандосова.
4) В Бостандыкском районе - по разделительной полосе проспекта Абая.
5) В Жетысуском районе - вдоль Большого Алматинского канала имени Д. Кунаева.
6) В Медеуском районе - улица Речка Казачка за ЖК "Восточка", вдоль Большого Алматинского канала имени Д. Кунаева, улица Диваева от ВОАД до ПК "Горный гигант".
7) В Наурызбайском районе - проспект Абая в районе реки Каргалы и река Каргалы севернее улицы Байбак батыра.
8) В Турксибском районе - в логах по улице Петрозаводская и улице Майлина.