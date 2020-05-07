В Алматы клещи покусали 376 человек

Алматы. 6 мая. Kazakhstan Today - Клещи покусали 376 человек в Алматы: в мегаполисе начали проводить обработку, передает Kazakhstan Today.

В этом году ни одного случая клещевого энцефалита пока не зафиксировано. Вполне вероятно, что повлиял карантин. Но городские власти решили за неделю до снятия ограничительных мер начать масштабную дезинсекцию. Планируется охватить несколько тысяч гектаров - лесных массивов, парковых зон и скверов, сообщает Almaty.tv

Эпидемиологи признаются, что борьбу с клещами под открытым небом эффективнее проводить в сухую и солнечную погоду. Дезинсекционная обработка традиционно начинается с парков, скверов, где так любят отдыхать горожане", - говорится в сюжете.

В этом году дезинсекцию из-за карантина начали в мае. Все работы ведутся единственным подрядчиком - Центром дезинфекции под контролем городских санэпидемиологов. Первым делом обработка будет проводиться в отдалённых районах, которые получили название Новый Алматы.

Завершена обработка Алатауского района площадью 2,9 гектара. Обработаны парки и скверы, зелёная зона микрорайона Саялы, Сакские курганы. Обработка проводится силами Центра дезинфекции города Алматы", - сообщила Шагала Оразай, главный специалист районного отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы.

Первый тур противоклещевых мероприятий, включающий в себя обработку безвредными для человека и животных инсектоакарицидными средствами, продлится до 22 мая. Планируется охватить до двух тысяч гектаров территории мегаполиса. Среди них девять лесных парков, включая Медеу, Алмаарасан, Коктобе, Кольсай и Сулусай, а также 113 городских парков и скверов.

С начала эпидсезона текущего года в медицинские организации города поступили 376 человек. Из них 60 процентов детей до 14 лет. Все пострадавшие от укуса клещей получили своевременно иммуноглобулин", - рассказала Бибигуль Нургалиева, главный специалист отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы.

При этом санэпидемиологи отмечают, что с начала года завозных случаев заражения клещевого энцефалита не зарегистрировано. В прошлом году их было пять. Но, благодаря своевременному лечению, жертв удалось избежать.

В разгар активизации клещей специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности: носить однотонную светлую одежду, не садиться и не ложиться на траву, а также пользоваться репеллентами, отпугивающими насекомых, и проводить предсезонную вакцинацию. Если же вас укусил клещ, то следует незамедлительно обратиться в медпункт.

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