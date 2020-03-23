В Алматы коммунальные предприятия дали подробную информацию о своей работе в связи с объявленным карантином

Алматы. 22 марта. Kazakhstan Today - В Алматы коммунальные предприятия дали подробную информацию о своей работе и предоставлении жителям города, не имеющим возможности вовремя оплатить коммунальные услуги из-за введенных ограничений в связи с объявленным карантином отсрочку по платежам в связи с объявленным карантином по COVID-19, передает Kazakhstan Today.

ТОО "АлматыЭнергоСбыт"

ТОО "АлматыЭнергоСбыт" является гарантирующим поставщиком электроэнергии в городе Алматы и регионе Алматинской области и обеспечивает бесперебойное электроснабжение своих потребителей. Число наших клиентов превысило 850 тысяч абонентов. Мы рассматриваем корпоративную социальную ответственность, как ответственность за воздействие решений и действий "АлматыЭнергоСбыт" на общество. По личному поручению Акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева, позвольте официально от имени руководства компании "АлматыЭнергоСбыт" озвучить следующие два решения.

Во-первых, на период карантина мы не будем подавать заявки на отключение электроэнергии за задолженность.

Во-вторых, те из вас, кто оказался в тяжелом финансовом положении из-за введенного карантина, получат отсрочку до конца года по оплате за электроэнергию за два месяца (март и апрель).

С сегодняшнего дня физические лица, оказавшиеся в затруднительном материальном положении в карантинных условиях, могут оформить отсрочку платежей за март и апрель до конца года. Платить за потребленную электроэнергию в марте и апреле вы сможете частями - до конца года", - сообщили в компании.

Для оформления отсрочки нужно:

1) Или обратиться по телефону Контакт-центра АлматыЭнергоСбыт 356-99-99, 399-99-00,

2) или написать сообщение через наш официальный сайт, в форме "Обратная связь".

Вместе с тем обращаем ваше внимание, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан РК, счета за потребленную электроэнергию будут выставляться в обычном порядке.

Работа по электроснабжению города Алматы ведется в штатном режиме. Дефицита электроэнергии нет.

По городу Алматы 525 026 абонентов, в том числе 18 059 юридические лица и 506 967 лицевых счетов физических лиц.

В режиме карантина мы частично приостановили работу по приему потребителей в городе Алматы. Усилилась работа персонала в онлайн-режиме.

Например, юридические лица передают показания в онлайн-режим, через WhatsApp сотрудников отделений.

Цифровизация услуг для физических лиц, к нашей радости, была введена еще в прошлом году и сейчас уже набирает обороты. На сегодняшний день это восемь услуг через Личный кабинет, в том числе:

1) передать показания прибора учета;

2) вызвать сотрудника АЖС для снятия показаний;

3) изменить количество проживающих;

4) изменить тариф;

5) вызвать службу для проверки прибора учёта;

6) опломбировать;

7) распломбировать прибор учёта;

8) закрыть лицевой счёт потребителя.





ТОО "Алматинские тепловые сети"

Меры, принятые ТОО "Алматинские тепловые сети" на период введения карантина по городу Алматы.

В связи с введением чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса, а также с введением карантина по городу Алматы для бесперебойного теплоснабжения города, в случае нештатных ситуаций, в период ЧС организовано 12 аварийных бригад, 40 единиц. спецтехники, 126 рабочих.

Вместе с тем в условиях карантина, требующих максимального ограничения контактов между людьми, временно центры обслуживания потребителей (ЦОП) ТОО "Алматинские тепловые сети" работают в online-режиме, приостановлено посещение потребителей контролёрами, занимающихся съёмом показаний с индивидуальных приборов учёта горячего водоснабжения. Услуги по установке и замене индивидуальных приборов учета горячей воды временно приостанавливаются (так как требуется прямой контакт).

На сегодняшний день потребители могут обратиться за консультацией в справочную службу ТОО "АлТС" по многоканальному номеру +7 (727) 341-07-77, время работы с 8 часов утра до 18 часов вечера.

Для сокращения времени ожидания увеличено количество операторов по приему звонков за счет сотрудников, которые работали в ЦОПах.

Кроме того, созданы дополнительные электронные адреса для приема обращений потребителей. Отправить запрос, письменное обращение или проконсультироваться потребитель может через электронную почту по следующим адресам:

info@alts.kz (Байзакова д.221),

batys@alts.kz (Ауэзовский, Наурызбайский, Алатауский),

shygis@alts.kz (Турксибский, Жетысуский, Медеуский),

ortalyc@alts.kz (Бостандыкский, Алмалинский).

Оплачивать услуги теплоснабжения необходимо через банки второго уровня и в online режиме. Оплачивать задолженность для подключения к услугам потребитель может на расчетный счет предприятия.





Реквизиты для оплаты:

ТОО "Алматинские тепловые сети"

БИН 060 640 007 336

Банк АО "Forte Bank" KZ4996502F0008602380





РДТ Алматытелеком

Количество абонентов РДТ Алматытелеком по городу Алматы 428 205. Мы предоставляем услуги телефонии, доступа в Интернет, цифрового телевидения, а также мобильной связи.

Для клиентов действуют онлайн-каналы:

- контакт-центры 160, 165;

- портал telecom.kz;

- работают онлайн-помощники в социальных сетях и в приложениях WhatsApp и Telegram.

В условиях чрезвычайного положения и карантина для удобства клиентов продлены часы работы онлайн-консультантов на портале telecom.kz, в социальных сетях и в приложениях WhatsApp и Telegram до 23.00. Режим работы контакт-центров по номерам 160 и 165 остается без изменений", - рассказали представители компании.

В период с 16 марта по 21 марта по онлайн-каналам отмечается увеличение обращений в 24 раза.

Ежедневное количество звонков в Call-центр 160 составляет 4500 обращений и увеличилось на 50%.

Ежедневно в пункты сети сервиса обращалось около 1000 абонентов. После объявления ЧС с 16 марта обращения в пункты сети сервиса снизились на 7%.

В два раза увеличилось количество обращений по вопросам подключения услуг.

Для обеспечения бесперебойной связью компания в период карантина не будет отключать абонентов и не будет начислять пени за несвоевременную оплату услуг телекоммуникаций за март и апрель месяцы текущего года.

Для поддержки казахстанцев в условиях карантина, "Казахтелеком" открыл доступ к телеканалам премиального пакета для всех абонентов iD TV с 20 марта без дополнительной платы. В настоящее время в пакеты услуги iD TV включено порядка 170 каналов различных жанров: более 60 казахстанских, около 30 с трансляцией фильмов, большое количество познавательных, развлекательных, спортивных, детских и музыкальных телеканалов.





ТОО "Алматы лифт"

В жилищном фонде города Алматы эксплуатируется более 5,5 тыс. лифтов, которые обслуживают порядка 40 сервисных компаний.

ТОО "Алматы лифт" осуществляет свою деятельность на рынке обслуживания лифтового хозяйства более 40 лет.

В настоящее время нами обслуживаются порядка 3 тыс. лифтов, из них 2,3 тыс. в многоквартирных жилых домах с охватом более 100 тыс. абонентов.

192 сотрудника, 60 диспетчерских пунктов нашей организации ежедневно обеспечивают безопасную и бесперебойную работу лифтовых оборудований несмотря на режим карантина.

В свою очередь, в условиях чрезвычайного положения в Казахстане и режима карантина в городе Алматы ТОО "Алматы лифт" полностью поддерживая инициативу акима города Алматы объявляет о том, что нашей организацией в случае неоплаты за обслуживание лифтового оборудования в многоквартирных жилых домах за март и апрель месяцы текущего года пени и штрафные санкции при отсутствии возможности оплаты начисляться не будут. Неоплаченная сумма будет распределена в рассрочку до конца текущего года. При этом, призываю своих коллег также поддержать данную инициативу в такое нелегкое время", - отметили в компании.





ТОО Тартып





Для обеспечения полной чистоты города от образованных отходов населения, нами принимается оперативное решение:

* увеличить количество рейсов на полигон до 300-350;

* увеличить продолжительность рабочего дня до 24.00;

* мотивация работников путём бонусирования;

* приняли все меры, чтобы обеспечить жильем и трехразовым питанием иногородних работников, чтобы сохранить количество экипажей;

* Увеличено количество дезинфекции спецтехники, контейнеров и площадок, а также спецформ обслуживающих работников.

На очаговых объектах установлены контейнера и специально выделенная спецтехника, и экипаж.

Учитывая временную остановку деятельности МСБ и некоторых секторов бизнеса, мы приняли решение предоставить отсрочку юридическим, а также физическим лицам, имеющим затруднённое финансовое положение, отсрочку по оплате услуг по вывозу ТБО за апрель - март месяцы до конца года. Для этого создан Колл-центр для подачи компетентных ответов населению в возникших вопросах.





Напомним: по поручению акима города Алматы потребители, не имеющие возможности оплатить комуслуги из-за введенного режима чрезвычайного положения, отсрочат платежи за услуги. Отсрочку по платежам предоставят потребителям, не имеющим возможность вовремя оплатить коммунальные услуги из-за введенных ограничений в связи с объявленным карантином по COVID-19. С сегодняшнего дня потребитель, оказавшийся в затруднительном материальном положении в карантинных условиях, может обратиться по телефону или письменно на электронный адрес предприятия и оформить отсрочку платежей за март и апрель до конца года.

Вместе с тем просим обратить внимание, что в соответствии с законодательством РК счета за комуслуги будут выставляться в обычном порядке.

В период карантина отключение от теплоснабжения потребителей, имеющих задолженность, не планируется.

Также не будут выставляться физлицам штрафы и пени за несвоевременную уплату коммунальных услуг.





Для получения отсрочки платежа необходимо оставить обращение:

- +7 (727) 341-07-77, info@alts.kz

- +7 (701) 098-45-05, ortalyc@alts.kz - ЦОП "Орталык" (для жителей Алмалинского и Бостандыкского районов);

- +7 (708) 249-87-79, batys@alts.kz - ЦОП "Батыс" (для жителей Алатауского, Ауэзовского и Наурызбайского районов);

- +7 (777) 969-84-46, shygis@alts.kz - ЦОП "Шыгыс" (для жителей Жетысуского, Медеуского и Турксибского районов).

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