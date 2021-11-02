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В Алматы ликвидировали 15 притонов для занятия проституцией

01.11.2021, 13:22 38017
АЛМАТЫ. 1 НОЯБРЯ - В Алматы 15 притонов для занятия проституцией ликвидировали полицейские с начала года. Меры административного воздействия приняты в отношении 484 женщин, оказывающих интимные услуги, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации портала Polisia.kz, в ходе проведения рейдовых мероприятий, направленных на выявление и пресечение противоправной деятельности лиц, оказывающих интимные услуги за денежное вознаграждение, в минувшие выходные полицейскими выявлен притон. Дислоцировался он в одной из квартир по улице Тынышбаева.
 

Всего с начала года выявлено 15 таких помещений, владельцы которых за предоставление помещения заведомо для занятия проституцией привлечены к ответственности. Кроме того, меры административного воздействия приняты в отношении 484 женщин, оказывающих интимные услуги. В свое оправдание большинство из них твердит, что тяжелое материальное положение заставило их заниматься проституцией. На деле же зачастую данным промыслом занимаются лица, злоупотребляющие алкоголем и ведущие антиобщественный образ жизни", - пояснил начальник Управления полиции Турксибского района Еркин Амантаев. 

 
По словам спикера, точечные рейды полицейскими проводятся ежедневно. Среди правонарушителей часто встречаются иностранные граждане, нарушившие миграционное законодательство Республики Казахстан. Решением суда они подлежат выдворению за пределы страны.
 
 

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новости по теме

В девяти областях объявили штормовое предупреждение

01.11.2021, 21:20 68392
В девяти областях объявили штормовое предупреждение
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 2 ноября временами ожидаются туман, гололед, днем низовая метель. Ветер западный, с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
2 ноября на северо-западе, юго-востоке Акмолинской области ожидается туман, гололед, низовая метель. Ветер западный, с переходом на северо-восточный на юге, северо-востоке области 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду. 
 
Днем 2 ноября на северо-востоке Алматинской области ожидается ветер западный, 15-20 метров в секунду.
 
2 ноября на севере в Западно-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман. 
 
Днем 2 ноября на севере-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В северной половине области ожидается туман, гололед, низовая метель. На западе области ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду.
 
2 ноября на севере, востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 2 ноября в центре Кызылординской области ожидается ветер юго-западный, западный, 15-20 метров в секунду.
 
2 ноября на северной половине Костанайской области ожидаются гололед, туман, низовая метель. Ветер западный, с переходом на северо-восточный, на севере, западе области 15-20 метров в секунду. 
 
2 ноября на севере, западе Павлодарской области ожидается гололед, метель, ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный, с переходом на северный, на юге, северо-востоке области сохраняются порывы 15-20 метров в секунду. 
 
2 ноября ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, западе области ожидаются туман, низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный, на юго-западе области 15-20 метров в секунду. 
 
Напомним, в период с 2 по 4 ноября на большей части Казахстана ожидается понижение температуры.
 
Ранее РГП "Казгидромет" представило консультативный прогноз погоды по Казахстану на ноябрь.
 

Президент выразил соболезнования родным и близким Темирхана Досмухамбетова

01.11.2021, 20:57 72442
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Президент выразил соболезнования родным и близким видного государственного и общественного деятеля Темирхана Досмухамбетова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали, глава государства в телеграмме соболезнования отметил, что Темирхан Досмухамбетов посвятил свою жизнь работе на благо нашей страны, все его усилия служили политико-экономическому и социально-культурному развитию Казахстана.
 

На постах министра туризма и спорта, руководителя управления делами президента, акима столицы Темирхан Мынайдарович сумел полностью реализовать свои деловые качества. Он всегда с полной самоотдачей выполнял возложенные на него обязанности. Будучи руководителем Национального олимпийского комитета, Темирхан Мынайдарович внес большой вклад в продвижение отечественного спорта. В последние годы он активно способствовал выводу предпринимательства на новый уровень, вносил свою лепту в научное обеспечение сельскохозяйственной отрасли. Он пользовался большим уважением среди коллег и в обществе. Светлый образ Темирхана Мынайдаровича навсегда останется в памяти нашего народа", - говорится в телеграмме.

 
Напомним, ушел из жизни бывший министр туризм и спорта, экс-аким Астаны Темирхан Досмухамбетов.
 

Житель Алматы держал в доме дикого кабана

01.11.2021, 20:48 78463
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 1 НОЯБРЯ - Дикий кабан содержался в одном из домов на окраине Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Этот факт сотрудники природоохранной полиции выявили в ходе целевой отработки. Животное содержалось в одном из домов садоводческого общества "Аксайский медик", сообщает Polisia.kz.
 

С 20 октября по 19 ноября проводится общереспубликанское оперативно-профилактическое мероприятие "Браконьер". В рамках отработки совместно с территориальными органами Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР созданы оперативно-поисковые группы. В данном случае к ответственности по части 1 статьи 389 КоАП РК привлечен 70-летний гражданин М. Материалы дела будут направлены в суд", - рассказал начальник управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов.

 

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