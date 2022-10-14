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В Алматы LRT будет трамвайного типа

13.10.2022, 14:14 14176
В Алматы LRT будет трамвайного типа
Фото: almaty-lrt.kz
Алматы. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы LRT будет трамвайного типа, сообщил аким города Ерболат Досаев в ходе встречи с жителями Ауэзовского района.
 

Недавно глава государства в Павлодаре выразил сожаление относительно алматинского трамвая. Новый проект, который мы внесли в план развития города, как раз низкопольный LRT трамвайного типа. Никаких опор не будет. Весной следующего года мы окончательно решим по стоимости проекта. LRT по Толе би будет", - цитирует almaty.tv акима.

 
Он подчеркнул, что для города очень важно соединить линии от автовокзала "Саяхат" и протянуть до Аксая. По словам Ерболата Досаева, работа сейчас продолжается, идет выкуп земельных участков.

Ранее сообщалось, что аким Алматы прокомментировал вопрос уплотнительной застройки города.

 

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Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу

14.10.2022, 08:30 1186
Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Большая территория Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием обширного антициклона, в связи с чем сохраняется погода без осадков.
 

Лишь на западе, северо-западе, севере страны под влиянием циклона из районов Черного моря пройдут дожди. На северо-западе, севере, юго-востоке республики ожидается усиление ветра, на западе - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Алматы ожидается переменная облачность, +20 - +22 градуса, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 
В Астане - переменная облачность, +17 - +19 градусов, скорость ветра 5-10 метров в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в пяти областях

13.10.2022, 21:22 6941
Штормовое предупреждение объявили в пяти областях
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Жетысуской и Северо-Казахстанской областей.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 14 октября на западе, юге Мангистауской области ожидается сильный дождь. Ночью и утром на севере области - туман.
 
14 октября ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.
 
14 октября днем на северо-западе Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 16 метров в секунду.
 
14 октября на северо-востоке Жетысуской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
14 октября днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 

ЕАЭС и СВМДА подписали меморандум о взаимопонимании

13.10.2022, 15:15 12476
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Меморандум o взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Секретариатом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии заключен 13 октября в Астане на полях шестого саммита СВМДА, сообщает пресс-служба ЕЭК.
 
Документ подписали председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович и исполнительный директор Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай.
 

Целью меморандума является содействие развитию всестороннего экономического сотрудничества в Евразийском регионе", - проинформировали в пресс-службе.

 
Сообщается, что стороны намерены осуществлять взаимодействие в сферах региональной экономической интеграции, экономики и финансов, транспорта и перевозок, цифровизации и информационно-коммуникационных технологий, промышленности и агропромышленного комплекса, торговой политики и конкурентной политики.
 
Ранее сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в VI саммите СВМДА.
 

Авторынок в Алматы проверят на соответствие видам деятельности

13.10.2022, 14:45 13486
Авторынок в Алматы проверят на соответствие видам деятельности
Фото: marden.kz
Алматы. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Авторынок в Алматы проверят на соответствие видам деятельности, сообщает пресс-служба акима города.
 
Жители Аксая жалуются на то, что автобарахолка Car City расположена в центе их микрорайона.
 

Каждый день там собирается тысяча машин из Алматы и области. Приехавшие на базар заезжают к нам во дворы, из-за чего места для парковки и просто прогулок нет, территория загажена. Просим вас убрать автобарахолку за город", - сказал местный житель.

 
По словам акима города, в Алматы 56 базаров по всему мегаполису, которые не должны находиться в черте города.
 

Это проблема, над которой мы работаем, но решить ее непросто. Перовое, с чем сталкиваемся, права собственности. Акты собственности на землю, к сожалению, выданы, и давно. И если переносить любой объект, нужно иметь место, куда перенести, кроме того, собственнику нужно предложить что-то вместо. Но это не значит, что сделать ничего нельзя", - заявил Ерболат Досаев.

 
По его словам, есть факты нецелевого использования арендованных участков.
 

Например, СТО и другие постройки под линиями электропередачи. Это незаконно. Можно и нужно убирать. По видам деятельности тоже нужно разобраться: что законно, что незаконно, что можно, что нельзя. Давайте, начнем с малого и приведем в порядок. Поручаю акиму района совместно с прокуратурой начать эту работу", - добавил он.

 

Аким Алматы прокомментировал вопрос уплотнительной застройки города

13.10.2022, 14:06 14751
Алматы. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким города Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с жителями Ауэзовского района прокомментировал вопрос уплотнительной застройки города.
 
По словам жителей микрорайона Таугуль, в Ауэзовском районе игнорируются нормы уплотнительной застройки, сообщает zakon.kz.
 

Когда-то у нас был хороший сквер Мирный, вместо него построили ЖК "Мирный". Почему вопросы застройки решаются в закрытых кабинетах?"- заявили местные жители.

 
Ерболат Досаев сообщил, что все проекты рассматриваются на градостроительном совете города.
 

Он предварительно будет рассматривать проекты на их соответствие уровню развития рекреационных зон и социальной инфраструктуры и в соответствии с этим будет выдавать свое согласие. Когда говорите о коррупционной составляющей, то у нас есть Антикор, и если у вас есть конкретные факты, обращайтесь туда. Акимат района не выдает разрешение на строительство", - цитирует tengrinews.kz акима.

 
Он также подчеркнул, что "в урбанизированных городах, к сожалению, высотные дома имеют место быть, и, когда говорим о многоквартирных жилых комплексах, самое главное - это создать нормальные условия для жизни".
 

По просьбам жителей в вашем районе стройка заморожена. Кроме завершающей стройки, BI Group официально ушла с этого проекта, и они сказали, что реновацией заниматься не будут. По Таугулю у нас сейчас нет потенциальных инвесторов. По поводу того, что это хорошо, скажите жителям ветхих домов по улице Сулейменова", - добавил глава города.

 
Ранее сообщалось, что в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.

Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
 

В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.

 
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
 
Также известные общественные деятели обсудили возрастающие угрозы для жителей сейсмоопасного региона Алматы в связи с уплотняющей застройкой города.
 

Торговцы Зеленого базара обеспокоены значительным повышением стоимости аренды

13.10.2022, 11:13 17876
Торговцы Зеленого базара обеспокоены значительным повышением стоимости аренды
Алматы. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Продавцы Зеленого базара в Алматы сообщают о значительном повышении стоимости аренды.
 
По их словам, платить за торговое место придется в два раза больше. При этом, утверждают они, условия на рынке нн соответствуют высоким расценкам.
 

Я платила за 17 квадратов 89 тысяч. Сейчас у меня выходит 255 тысяч за 17 квадратов. Почти в три раза у меня. У меня кредит около 3 миллионов тенге", - сказала продавец рынка Тоты Бугубаева.

 
Продавцы уверяют, что стоимость аренды повысило новое руководство. Предприниматели пытались с администрацией даже торговаться, но сбить цену так и не смогли. Они говорят, торговля в последнее время идет плохо. Покупателей мало из-за кризиса. Цены на свои товары стараются не поднимать, но теперь не исключено, что придется. И обеспечить себе место на самом популярном рынке в городе смогут далеко не все, сообщает телеканал КТК.
 
В администрации с журналистами и предпринимателями, которые пока еще исправно платят за аренду, говорить отказались.
 
Пока в администрации хранят молчание, некоторые продавцы намерены искать защиты у властей. Но многие уже подумывают сменить место торговли. Очевидно пока одно, что с повышением аренды неизбежно поднимутся и цены на товары, говорится в материале телеканала.
 

Вьетнамская авиакомпания с 25 октября начнет выполнение регулярных авиарейсов в Казахстан

13.10.2022, 08:49 20081
Вьетнамская авиакомпания с 25 октября начнет выполнение регулярных авиарейсов в Казахстан
Фото: МИИР РК
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялась презентация открытия прямого рейса между Казахстаном и Вьетнамом с участием вице-президента Социалистической Республики Вьетнам г-жи Во Тхи Ань Суан.
 

Вьетнамская авиакомпания VietJet Air с 25 октября 2022 года начнет выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы - Нячанг с частотой 2 рейса в неделю (среда, суббота) на воздушных судах типа А-330", - сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

 
Кроме того, авиакомпания VietJet Air планирует с 25 декабря 2022 года начать выполнение полетов по маршруту Астана - Нячанг с частотой 2 рейса в неделю (понедельник, четверг) на воздушных судах типа А-330.
 
Вместе с тем проведена встреча председателя Комитета гражданской авиации Талгата Ластаева с вице-президентом вьетнамской авиакомпании VietJet Air г-ном Чу Виет Цуонг.
 
В ходе встречи стороны обсудили вопросы авиасообщения между Казахстаном и Вьетнамом. Казахстанская сторона выразила готовность оказать всестороннее содействие в запуске и увеличении рейсов авиакомпании VietJet Air в Казахстан.
 
VietJet Air - вьетнамская низкобюджетная авиакомпания. Создана в 2007 году. Эксплуатирует порядка 100 воздушных судов типа Эйрбас А-320, А-321 и А-330. Штаб квартира авиакомпании находится в Хошимине (Вьетнам). Выполняет полеты по 52 внутренним и 52 международным маршрутам. Является членом Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА).

Напомним, в августе Казахстан и Вьетнам договорились о возобновлении авиасообщения.
 

В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

13.10.2022, 08:19 20121
В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Большая территория Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием обширного антициклона, в связи с чем сохраняется погода без осадков.
 

Лишь на западе, северо-западе страны под влиянием циклона с районов Черного моря пройдут дожди. На северо-западе, севере, юго-востоке республики ожидается усиление ветра, на западе, севере, востоке - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Ночью на севере Туркестанской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 3 градуса.
 
В Астане ожидается переменная облачность, +17 - +19 градусов, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 
В Алматы - переменная облачность, +21 - +23 градуса, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 

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