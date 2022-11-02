В Алматы на снос накренившихся многоэтажек выделили полтора миллиарда тенге

Фото: Depositphotos
Алматы. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы снос двух недостроенных девятиэтажных домов обойдется бюджету вдвое дороже, чем их возведение. Эти дома уже накренились.
Крен в долгостроях в микрорайоне Зердели заметили жители еще 8 лет назад. Обратились в акимат и ДЧС. Позже экспертиза установила: здания не соответствуют строительным нормам и правилам и оказались непригодны для эксплуатации. Поэтому приняли решение снести их до конца этого года, сообщает телеканал "Хабар24".
На месте будет разбита парковая зона.
Застройка микрорайона Зердели шла в 2012 -2014 годах. Всего в проект вошли 32 дома. Качество 30 объектов также не соответствует нормам, говорят специалисты.
В 23 постройках уже провели укрепительные работы, остальные семь усилят до конца года.
На сегодняшний день сносятся два дома - 146 и 147 микрорайона Зердели. По двум домам была недобросовестная компания "Дания Констракшн", решением суда она объявлена недобросовестным поставщиком. Компания вернула в бюджет 140 миллионов тенге. Изначальная стоимость - 600 миллионов. 36-квартирный дом и 72-квартирный дом. Эти дома строились для очередников, для нуждающихся, для многодетных матерей", - рассказал заместитель руководителя управления строительства Алматы Айдар Нургожаев.
Ранее аким города Ерболат Досаев подчеркнул, что уплотнительная точечная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и влияет на уровень загрязнения воздуха.
Коррупция в жилищном строительстве Казахстана стала практически системной, а это чревато ростом социальной напряженности в обществе, считают эксперты.
Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.