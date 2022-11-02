В Алматы на снос накренившихся многоэтажек выделили полтора миллиарда тенге

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Москва. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Печатные СМИ в Казахстане могут освободить от налогов, чтобы сохранить культуру чтения у населения. Об этом заявил заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития Казахстана Нурлыбек Женисбекулы на медиафоруме стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире".

В настоящее время идет спад тиражей печатных СМИ. Тем не менее в целях сохранения культуры чтения у населения на постоянной основе предпринимаются государством меры поддержки печатных изданий. К примеру, планируется внести изменение в закон "О СМИ" в части включения печатных изданий в список СМИ, которые не будут платить налоги НДС", - цитирует Нурлыбека Женисбекулы Sputnik.kz .

Он отметил, что медиаиндустрия в наши дни развивается семимильными шагами. Подтверждением тому являются модернизированное и технологичное медиаоборудование и нормативная база, которые предоставили уникальную возможность в оперативной работе СМИ.

По данным зампредседателя Комитета информации, если в 2018 году в Казахстане было зарегистрировано около 3 тысяч СМИ, то на сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано более 5 тысяч СМИ. Данный прирост количества является одним из доказательств возможностей перспективы развития медиаотрасли.

Также Министерство информации и общественного развития Казахстана обеспечивает доступность и открытость для зарубежных СМИ, а также обеспечивает распространение медиа на иностранных языках. В реестре СМИ зафиксировано 280 иностранных телерадиоканалов, из них более 150 транслируется на русском языке, 12 - на английском, остальные 74 - на русском и на английском языках.

Также на медифоруме выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что количество фейков, которые распространяются по Сети, с каждым годом растет радикально.

Раньше мы считали, что информационная война - это дезинформация, фейки, пропаганда. Сейчас мы понимаем, что это осталось в прошлом, в том смысле, что все это используется по старинке. Сегодня методы намного более изощренные. Информационно-психологические методы, когда используются персональные данные, прямой шантаж, запугивание, угрозы, новейшие информационные технологии, стираются границы между всем - дети, взрослые, незащищенные категории, все идет, лишь бы достичь результата", - сказала Мария Захарова.

Форум посвящен анализу текущего состояния и перспектив развития медиаотрасли в странах - членах СНГ, выработке механизмов противодействия рискам и фейкам в медиасреде постсоветских государств. В мероприятии участвуют представители политической элиты, СМИ, экспертного сообщества, руководители профильных факультетов ведущих университетов России и стран СНГ.



