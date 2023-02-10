В Алматы начали сбор гуманитарной помощи для пострадавших в результате землетрясения в Турции Дополнено
Фото: twitter/@pusholder
Алматы. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы открылись два пункта по сбору гуманитарной помощи для пострадавших в результате землетрясения в Турции.
Пунктами сбора определены Depo Evolution Park, ул. Байтурсынова 22к1 и Международный аэропорт Алматы, расположенный по адресу ул. Майлина, 2, сообщили в акимате города.
Время приема: с 09.00 до 12.00 и с 15.00 до 18.00.
Пункт сбора на базе аэропорта ориентирован на прием гуманитарной помощи в большом объеме.
На сегодняшний день в работу штаба волонтеров вовлечены активисты Государственного фонда развития молодежной политики города Алматы, волонтеры крупных волонтерских организаций, как ОФ "Лига волонтеров Казазхстана", ОФ "QAMQOR CHARITY", РОО "Медицинская молодежь" и др. Волонтерами города подготовлены информационные видеоролики и афишы по сбору гуманитарной помощи. Волонтерами начата работа по распространению информационных материалов в чатах и социальных сетях.
Подготовлены 50 опытных волонтеров, для проведения разъяснительной работы и сортировки вещей в пунктах сбора. Гуманитарная помощь принимается строго по перечню, предоставленному посольством Турции в Казахстане.
На данный момент для гуманитарной помощи в первую очередь требуются:
- зимняя одежда (для взрослых и детей, важно - вещи должны быть новыми), пальто, куртки, плащи-дождевики, ботинки, сапоги, свитеры, брюки, перчатки, шарфы, шапки, носки, нижнее белье и другие материалы;
- одеяла, спальные мешки;
- термосы, ручные фонари, пауэрбанки;
- памперсы, средства личной и женской гигиены.
По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 12 873, ранены 62 937 человек.
Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Затем последовали три десятка афтершоков, а в середине дня - еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.
Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали свыше двух тысяч. Президент Токаев поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии. Также, по поручению главы государства, Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике.
Кроме того Казахстан отправил в Турцию вторую группу спасателей. Общее количество казахстанских спасателей составляет 100 человек.
Сегодня спасатели прибыли в город Хатай для поиска пропавших граждан Казахстана.
Вчера стало известно о том, что при землетрясении в Турции без вести пропали несколько граждан Казахстана. Вечером 8 февраля под завалами нашли живой казахстанку Сабину Мамадиярову. Поиски остальных продолжаются.
В Газиантепе казахстанские спасатели вытащили из под завалов троих живых людей.
Дополнено, 09.02.2023, 16.50
Между тем сегодня в центральной и восточной частях Турции зафиксировали серию новых землетрясений.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра EMSC землетрясения произошли:
- в 44 км от Кахраманмараш и в 12 км к востоку-востоку от Бахче, магнитудой 4,8;
- в 62 км к северо-западу от Кахраманмараша и в 12 км к северо-востоку от Гёксуна, магнитудой 3,4;
- в 52 км к северо-западу от Кахраманмараша и в 15 км к востоку от Гёксуна, магнитудой 4,3;
- в 64 км к северо-западу от Адыямана и в 29 км к северу от Гёльбаши, магнитудой 3,3;
- в 62 км к северо-востоку от Кахраманмараша и в 16 км к юго-востоку от Эльбистана, магнитудой 3,4;
- в 61 км к северо-западу от Диярбакыра и в 11 км к северу от Диджле, магнитудой 3,5.
Дополнено, 09.02.2023, 17.34
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 14 351, передает RT со ссылкой на вице-президента страны Фуата Октая.
Дополнено 09.02.2023, 20.02
Число жертв землетрясений в Турции возросло до 16 170, сообщает РИА Новости.