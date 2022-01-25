В Алматы начинается выплата компенсаций физлицам, пострадавшим в ходе беспорядков

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Речь идет о компенсационных выплатах 603 пострадавшим работникам госорганов, больниц и СМИ. Из них: 592 сотрудника правоохранительных органов, один сотрудник Департамента по чрезвычайным ситуациям; трое сотрудников местных исполнительных органов; один сотрудник телеканала "Алматы" и шестеро сотрудников медицинских организаций", - уточнили в пресс-службе акимата Алматы.
По словам Усерова, выплаты производятся из расчета: 2 млн тенге - пострадавшим в тяжелой степени, 1 млн тенге - средней степени, 500 тысяч тенге - в легкой форме.
Кроме того, финансовая помощь в размере 100 тыс. тенге будет выплачена задействованным в период ЧП 3878 сотрудникам департамента полиции, 1207 сотрудникам департамента по чрезвычайным ситуациям, 3888 сотрудникам управления общественного здоровья, 93 сотрудникам службы спасения.
Сегодня соответствующие документы направлены в казначейство. После обеда будут произведены первые выплаты", - отметил замакима Алматы.
Департаменту полиции будет направлена первоначальная сумма в размере порядка 200 млн тенге для обеспечения выплат за пострадавший автотранспорт после завершения соответствующих следственных действий. В случае необходимости эта сумма будет увеличена, отметили в акимате.