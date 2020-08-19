В Алматы освободили от должностей четырех полицейских

Алматы. 18 августа. Kazakhstan Today - Начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов прокомментировал задержание полицейских, передает Kazakhstan Today.
Да, наши сотрудники задержаны, у нас состоялась дисциплинарная комиссия. Четыре руководителя освобождены от занимаемой должности. Да, этот факт не красит наших сотрудников, мы будем разбираться", - сказал на брифинге начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов.
Он отметил, что следствие ведет антикоррупционная служба.
Напомним, главу процессингового центра департамента полиции Алматы и его подчиненного задержали при получении взятки.
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