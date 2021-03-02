В Алматы откроют памятник медикам, боровшимся с COVID-19

Алматы. 1 марта. Kazakhstan Today - В Алматы с участием акима города Бакытжана Сагинтаева установлен камень, на месте которого откроется монумент медикам, боровшимся с коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Сегодня с представителями медицинского и писательского сообщества Алматы установили камень в основание памятника врачам. Монумент станет данью памяти и знаком благодарности всем медработникам, боровшимся с пандемией КВИ", - написал Сагинтаев в своем аккаунте в Instagram .

Кроме того, в честь медработников высажена сосновая аллея.

Как пояснили в пресс-службе акима, памятник будет открыт на алее возле КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова. Здесь же высажено 20 саженцев сосны.

В поддержку установки памятника на торжественной церемонии высказались председатель Союза писателей Казахстана У. Есдаулет, председатель Совета общественного согласия АНК Алматы А. Шардинов, поэт А. Елгезек, врач ГКБ №7 Ж. Шерияздан.

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