В Алматы откроют шесть новых парков

АЛМАТЫ. 4 МАЯ - В Алматы построят шесть парков на окраинах города, большая часть из них откроется в Алатауском районе (мкр. Зердели, Боралдай, Саялы, Ожет), а также в Медеуском (мкр. Алатау) и Наурызбайском районах (вдоль набережной Каргалы), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Новые парки будут оснащены детскими и спортивными площадками, рекреационными зонами, сообщает пресс-служба акимата.

Всего на сегодня в городе расположено 211 парковых территорий общей площадью 631,2 га. В настоящее время ведутся работы по благоустройству, ремонту и реконструкции восьми объектов, в том числе парков, скверов и др. Один из объектов - сквер Северный за зданием КБТУ, в котором изначально планировалась исключительно реконструкция фонтана. Однако в ходе обследования было выявлено изношенное состояние всего сквера. В результате принято решение провести реконструкцию всей территории. Проект предусматривает санитарную обрезку деревьев, озеленение, обновление брусчатки, наружного освещения, а также установку видеокамер для безопасности жителей и гостей города. Все работы планируется завершить в октябре 2022 года.

Пешеходная зона по улице Байсеитовой от улицы Сатпаева до улицы Жамбыла будет оснащена спортивными, детскими площадками, скамейками, урнами, планируется установка наружного освещения и др. В настоящее время работы временно приостановлены из-за нарушений подрядной организации. Специалисты компании в ходе работ повредили корневую систему около 10 деревьев. В ближайшее время планируется провести встречу с общественностью для обсуждения проблемных вопросов на данном участке.

В прошлом году была проведена работа по благоустройству и озеленению парка Дружба в Бостандыкском районе на общей площади 3,4 га. В рамках реконструкции было обновлено асфальтное покрытие, установлены скамейки и урны, проведены наружное освещение и поливочная система, построены workout и детская игровая площадка.

В каждом отдаленном от центра города районе также планируется строительство прогулочных зон. Например, парк в Боралдае будет обустроен по аналогии с теренкуром, а в Зердели построят молодежный парк по аналогии с Центральным парком культуры.

В настоящее время имеются проблемы с содержанием парков и скверов города. Для решения данного вопроса внесено предложение передать функции по обеспечению надлежащего качества работ по содержанию и обслуживанию парков и скверов города, а также контроля единому оператору - ТОО "EcoAlmaty".

Напомним, ранее аким Алматы Ерболат Досаев проверил ход работ по благоустройству парка Желтоксан. В ходе осмотра аким города подверг критике качество укладки тротуарной плитки - практически на всех пешеходных дорожках брусчатка просела, заметны расщелины, сколы и трещины. Глава города сделал замечание относительно технологии обработки поверхности деревянных скамеечных комплексов - с них сходит краска еще до сдачи всего объекта в эксплуатацию.

Полный список объектов, подлежащих реконструкции и благоустройству: