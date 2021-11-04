В Алматы открыли филиал британского вуза

АЛМАТЫ. 3 НОЯБРЯ - В Алматы состоялось официальное открытие De Montfort University. Новое высшее учебное заведение будет готовить специалистов с британским дипломом в сферах бизнеса, экономики и права, ИТ, креативных индустрий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В церемонии официального открытия De Montfort University Kazakhstan приняли участие заместитель премьер-министра РК. Обращаясь с приветственным словом, он выразил уверенность, что вуз станет одним из передовых высших учебных заведений не только в стране, но и в Центральной Азии, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Одно из основополагающих преимуществ университета - конкурентоспособность выпускников. 97% молодых людей, оканчивающих головной вуз, находят работу в течение полугода после выпуска и работают в таких компаниях, как IBM, Microsoft, BMW", - сказал Тугжанов.

По словам заместителя премьер-министра, достигнута договоренность, что вуз ежегодно будет выделять гранты и стипендии гражданам Казахстана в объеме не менее 7% от общего количества приема.

Мы рассчитываем, что выпускники казахстанского филиала будут также конкурентоспособны, как и выпускники кампуса в Англии", - сказал Тугжанов.

В свою очередь, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев подчеркнул особую роль университета в реализации политики креативных индустрий города.

Для нас это действительно важно. Для дальнейшего роста города, производительности труда, достижения нашей цели по вхождению в топ-100 лучших городов мира по качеству жизни и бизнес-возможностей нам необходимо продолжать работу по диверсификации экономики", - сказал аким города.

По словам Сагинтаева, с этой целью проводится структурный маневр в экономике города. Это развитие цифровизации, туризма и креативных индустрий, которые станут драйверами нового экономического роста.

Ректор вуза Дж. Паундер поблагодарил акима Алматы за поддержку и содействие в создании условий для открытия университета. Это первый полностью иностранный университет, получивший лицензию на обучение в Казахстане и созданный для внедрения лучших образовательных стандартов. Выпускникам будет присуждаться степень университетом DMU Лестер, Великобритания.

Первый набор в бакалавриат успешно прошли 145 студентов. Предусмотрены образовательные программы по таким направлениям, как "Бухгалтерский учет и финансы", "Бизнес и маркетинг", "Экономика и международные отношения", "Бизнес-право", "Финансы и инвестиции". Кроме того, в программу обучения будут интегрированы специальности по ИТ, креативным индустриям. Этим направлениям уделяется особое внимание в Стратегии развития Алматы до 2050 года.

Во время круглого стола казахстанская и британская стороны обсудили возможности сотрудничества и развития сектора креативной экономики Казахстана.