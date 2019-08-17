В Алматы отметили 85-летие Героя Социалистического Труда Веры Сидоровой

Алматы. 16 августа. Kazakhstan Today - Чествование Героя Социалистического Труда Веры Сидоровой, приуроченное к 85-летию со дня её рождения, состоялось в акимате Медеуского района Алматы, передает Kazakhstan Today.

В нём приняли участие члены Совета ветеранов, известные учёные, журналисты, участники освоения целинных и залежных земель, родные и близкие юбиляра.

Открывая церемонию, председатель Совета ветеранов Медеуского района полковник Ким Серекбаев отметил, что Вера Сидорова - славная дочь русского народа, положившая всю свою жизнь на алтарь развития и процветания Казахстана. Её жизнь, умение использовать свои профессиональные и организаторские таланты - пример для подражания для молодого поколения.

Поздравляя Веру Сидорову с юбилеем, консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева отметила, что два года жизненного пути удивительной женщины стал основой для пьесы Людмилы Мананниковой, посвящённой 25-летию установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном. Эпизод, посвящённый освоению целинных и залежных земель, был создан на основе воспоминаний Веры Сидоровой. Она также особо подчеркнула, что презентация биографической книги Веры Сидоровой "Целина - судьба моя" состоялась в Генеральном консульстве Российской Федерации в Алматы.

Консул вручила виновнице торжества подарок от Российской Федерации - композицию известного казахстанского мастера-кукольника Ольги Феденёвой "Приезжайте к нам на целину" из коллекции "Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!".

Благодаря за многочисленные поздравления, Вера Сидорова отметила, что все слова, адресованные в этот знаменательный день ей, в полной мере относятся к её поколению советских юношей и девушек, которые своим героическим трудом строили единую великую страну.

Вера Васильева Сидорова - Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета Республики Казахстан, автор книги "Целина - судьба моя", общественный деятель, чьё имя было включено в книгу "Выдающиеся женщины планеты Земля", вышедшую под эгидой ЮНЕСКО.

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