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В Алматы отметили 85-летие Героя Социалистического Труда Веры Сидоровой

16.08.2019, 09:55 12907
Алматы. 16 августа. Kazakhstan Today - Чествование Героя Социалистического Труда Веры Сидоровой, приуроченное к 85-летию со дня её рождения, состоялось в акимате Медеуского района Алматы, передает Kazakhstan Today. 
 
В нём приняли участие члены Совета ветеранов, известные учёные, журналисты, участники освоения целинных и залежных земель, родные и близкие юбиляра.
 
Открывая церемонию, председатель Совета ветеранов Медеуского района полковник Ким Серекбаев отметил, что Вера Сидорова - славная дочь русского народа, положившая всю свою жизнь на алтарь развития и процветания Казахстана. Её жизнь, умение использовать свои профессиональные и организаторские таланты - пример для подражания для молодого поколения.
 
Поздравляя Веру Сидорову с юбилеем, консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева отметила, что два года жизненного пути удивительной женщины стал основой для пьесы Людмилы Мананниковой, посвящённой 25-летию установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном. Эпизод, посвящённый освоению целинных и залежных земель, был создан на основе воспоминаний Веры Сидоровой. Она также особо подчеркнула, что презентация биографической книги Веры Сидоровой "Целина - судьба моя" состоялась в Генеральном консульстве Российской Федерации в Алматы. 
 
Консул вручила виновнице торжества подарок от Российской Федерации - композицию известного казахстанского мастера-кукольника Ольги Феденёвой "Приезжайте к нам на целину" из коллекции "Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!". 
 
Благодаря за многочисленные поздравления, Вера Сидорова отметила, что все слова, адресованные в этот знаменательный день ей, в полной мере относятся к её поколению советских юношей и девушек, которые своим героическим трудом строили единую великую страну.
 
Вера Васильева Сидорова - Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета Республики Казахстан, автор книги "Целина - судьба моя", общественный деятель, чьё имя было включено в книгу "Выдающиеся женщины планеты Земля", вышедшую под эгидой ЮНЕСКО. 
 

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