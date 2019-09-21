В Алматы переименовали улицу Каблукова

Алматы. 20 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы появилась улица Абиша Кекильбайулы, передает Kazakhstan Today.
Сегодня в Алматы увековечили имя Героя Труда Казахстана, народного писателя, лауреата Государственной премии, видного государственного и общественного деятеля Абиша Кекильбайулы", - написал в Instagram аким города Бакытжан Сагинтаев.
По его информации, сегодня официально открыли улицу его имени, и на доме, в котором он жил, установили мемориальную доску.
Это дань памяти великому сыну казахского народа, который будет вечно жить в своих произведениях", - заключил он.
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