В Алматы перекроют несколько улиц из-за ремонта

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Алматы. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Движение для автотранспорта временно ограничат на нескольких участках на проспектах Аль-Фараби и Абая, сообщает управление городской мобильности Алматы.





В Алматы продолжаются дорожно-ремонтные работы, по завершении которых доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличится с текущих 86% до 89%, отметили в управлении.





В связи с укладкой асфальтобетонного покрытия с 22.00 10 июля до 06.00 13 июля в дневное и ночное время будет полностью перекрыто движение на проспекте Аль-Фараби от улицы Жарокова до улицы Жаксылыка Ушкемпирова в восточном направлении", - проинформировали в управлении.





Объезд будет обеспечен по улицам Жарокова, Тимирязева и Сейфуллина.





На проспекте Абая с 21.00 9 июля до 6.00 11 июля от проспекта Назарбаева до улицы Наурызбай батыра планируется полное перекрытие движения транспортных средств в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия", - говорится в сообщении.





Объезд будет обеспечен по улицам Курмангазы, Сатпаева, по проспекту Назарбаева и проспекту Сейфуллина.





10 июля с 6 часов утра будет открыто движение на проспекте Абая на участке от улицы Тлендиева до улицы Розыбакиева, где завершен средний ремонт с использованием полимерасфальтобетона. Данные полимеры увеличивают устойчивость к колее и трещинообразованию, вымыванию битума, а также удлиняют срок эксплуатации дорожного покрытия, повышают прочность и морозостойкость асфальтобетонного покрытия.





Напомним, ранее были завершены ремонтные работы на проспекте Абая на участке от проспекта Достык до проспекта Назарбаева, а также на проспекте Аль-Фараби от транспортной развязки на улице Торайгырова до улицы Жарокова.





Ремонт проводится в рамках запланированных работ на 2023 год.