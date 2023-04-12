В Алматы по решению суда сносят пристройку к жилому дому   

12 апреля 1961 года корабль-спутник "Восток" был выведен в открытый космос впервые с человеком на борту

Фото: Ревизор.ru

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Байконур. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 12 апреля 1961 года состоялся первый в мире полет человека в космос. В этот день в 09.07 по московскому времени с космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя "Восток".





Она вывела на околоземную орбиту советский космический корабль "Восток" с человеком на борту. Пилотом корабля стал советский летчик-космонавт Юрий Гагарин, превратившийся после этого в символ покорения космоса и ставший одним из самых известных людей XX века.





Продолжительность полета составила 1 час 48 минут. Во время нахождения на орбите Гагарин поддерживал радиосвязь с Землей, вел наблюдения в иллюминаторы, контролировал работу систем корабля, сообщает historyrussia.org.









После совершения одного оборота вокруг Земли спускаемый аппарат корабля совершил посадку на территории СССР, в Саратовской области. Как и планировалось, на высоте нескольких километров от поверхности Земли космонавт катапультировался и совершил посадку на парашюте вблизи спускаемого аппарата. Приземлился Юрий Гагарин в 10.55 по московскому времени.





Знаменательным пуском руководили Сергей Королев, Леонид Воскресенский и Анатолий Кириллов.





Указом президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого полета человека в космос был утвержден День космонавтики.





Позже космонавт Герман Титов предложил учредить День космонавтики как в Советском Союзе, так и во всем мире. В ноябре 1968 года на генеральной конференции Международной авиационной федерации приняли решение утвердить 12 апреля как Всемирный день авиации и космонавтики. А 7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН была принята резолюция, которой 12 апреля провозглашалось Международным днем полета человека в космос, пишет kp.ru.





Это событие - колоссальный шаг для всего человечества, открывший людям управляемое исследование космоса.