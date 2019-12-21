Алматы. 20 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы полицейские задержали угонщика автомобиля "Тойота-Камри-70", передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в городском департаменте полиции, 17 декабря в дежурную часть УП Бостандыкского района поступило сообщение по факту неправомерного завладения автомашиной марки "Тойота-Камри-70" черного цвета с территории жилого комплекса. Данный факт был зарегистрирован по статье 200 УК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

По данным полиции, на следующий день в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий на дороге Алматы - Тараз в райцентре Мерке на угнанной машине был задержан гражданин К., 1995 года рождения. Во время своего передвижения, он установил подложные номерные знаки. Задержанный пояснил, что "хотел приехать к себе в село", однако есть версия, чтобы машину планировали перегнать в Кыргызстан для дальнейшим сбыта. На данный момент злоумышленник водворен в ИВС ДП Алматы. Проводятся следственные действия.

"Во время проведения досудебного расследования, выяснилось, что "угонщик" оказался малознакомым человеком потерпевшему, которого владелец авто впустил к себе домой. Заметив ключи от машины, лежащие в открытом доступе, злоумышленник, тайно похитил их, выходя из дома своей жертвы. То есть преступный умысел у него возник спонтанно. Ведь потерпевший сам пригласил и впустил к себе домой малознакомого человека", - рассказал начальник управления полиции Бостандыкского района подполковник полиции Даурен Утебаев.

Он отметил, что этот пример должен послужить уроком всем гражданам, впускающих малознакомых людей к себе домой. "У нас не принято держать человека за дверью, но будь то работник КСК, доставщик еды или кто-либо, имейте привычку убирать ценные вещи с видимых и доступных мест. Таким образом вы отгородите себя от неприятных ситуаций, связанных с потерей имущества", - сказал Даурен Утебаев.

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