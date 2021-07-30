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В Алматы после вечеринки с участием популярного российского блогера проводится проверка

29.07.2021 10045
АЛМАТЫ. 29 ИЮЛЯ - В Алматы после вечеринки с участием популярного российского блогера Гусейна Гасанова проводится проверка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Город Алматы находится в "красной" зоне. Эпидемиологическая ситуация остается напряженной. Вводимые ограничения на работу организаций и заведений принимаются исходя из эпидемиологической ситуации, и исполнять их неукоснительно должны все без исключения. По поводу вечеринки с участием популярного российского блогера Гусейна Гасанова, департамент проведет соответствующую проверку. По результатам будет принято решение о привлечении к ответственности указанных лиц и организаторов мероприятия", - сообщили в ДСЭК города Алматы.

 
Ранее портал Independ.kz сообщил о том, что популярный российский блогер Гусейн Гасанов мог нарушить карантинные меры в Алматы. Гусейн Гасанов был замечен на вечеринке в одном из развлекательных заведений города. Блогера и других гостей мероприятия застала врасплох мониторинговая группа.

 

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