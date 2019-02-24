В Алматы потребителей устаревшей подстанции "Горный гигант" подключили к новой подстанции "Ерменсай"

Алматы. 22 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы окончательно устранена угроза возникновения чрезвычайных ситуаций и аварийных отключений электроэнергии. АО "Алатау Жарык Компаниясы" - организация, входящая в Алматинский энергокомплекс электроэнергетического холдинга "Самрук-Энерго", завершила проект перевода нагрузок с подстанции "Горный гигант" на модернизированную подстанцию "Ерменсай", передает Kazakhstan Today.

Подстанция "Горный гигант", расположенная в верхней, предгорной части города, питала жилые и промышленные объекты Бостандыкского, Медеуского, части Ауэзовского и Талгарского районов Алматы. Электроустановка являлась одной из самых старых в городе. На объекте ввиду максимальной загрузки трансформаторов были исчерпаны возможности подключения новых потребителей, отметили в Департаменте по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям АО "ФНБ "Самрук-Казына".

Для обеспечения надежности электроснабжения и предотвращения чрезвычайных ситуаций Инвестиционно-инновационный совет и правление АО "Самрук-Энерго" в 2016 году одобрили реализацию инвестиционного этапа проекта. Общая стоимость строительства составила 6,7 млрд тенге.

В рамках реализации проекта от подстанции "Ерменсай" были смонтированы и поставлены под рабочее напряжение порядка 40 километров кабельных линий. Для подключения потребителей подстанции "Горный Гигант" к подстанции "Ерменсай" проведена реконструкция двух воздушных линий протяженностью более 11 километров. Расширено и модернизировано высоковольтное оборудование для приема, распределения и передачи электроэнергии, дополнительно установлены системы учета энергии и устройств противоаварийной автоматики и релейной защиты.

В итоге проведенных работ все потребители, ранее подключенные к ненадежной подстанции... "Горный Гигант", включая жителей микрорайонов Самал, Казахфильм, Баганашил, Таугуль и других, были переведены на новую подстанцию... "Ерменсай", - подчеркивается в сообщении.

Как отметил председатель правления АО "Алатау Жарык Компаниясы" Мухит Умбетов, успешная реализация проекта позволила не только предотвратить возможные аварии и повысить надежность электроснабжения южной столицы, но и снять ограничения по подключению новых потребителей и увеличить объемы передачи электроэнергии. По словам руководителя компании, с завершением работ по переводу нагрузки на площадке ПС "Горный гигант" начинается процесс демонтажа.

Сегодня в планах "Алатау Жарык Компаниясы" реализация проектов, предусмотренных в Инвестиционной программе компании на 2016-2020 годы, в числе которых реконструкция подстанции "АХБК", строительство подстанции "Кокозек", реконструкция сетей в Турксибском, Ауэзовском, Бостандыкском, Жетысуском и Алатауском районах Алматы.

В июне 2018 года в Алматы была введена в эксплуатацию подстанция "Турксиб" (ныне - "Жас Канат"). С запуском объекта АО "Самрук-Энерго" завершило программу энергетического перевооружения Алматы, стартовавшую в 2008 году. Новая подстанция дала прирост трансформаторной мощности на 30 МВА и обеспечила электроснабжением центральную часть Турксибского района города и новый микрорайон "Жас Канат".

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