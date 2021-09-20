В Алматы появились пять новых почетных граждан города

Фото: РСК Алматы

АЛМАТЫ. 19 СЕНТЯБРЯ - В День города состоялась торжественная церемония присвоения звания "Почетный гражданин города", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев отметил, что в День города отмечаются заслуги горожан, внесших в его становление и рост особый вклад. Представители различных сфер общественно-политической жизни города удостоены звания «Почетный гражданин города». Аким Алматы от имени горожан выразил им благодарность и признательность за труд.

Вы служите примером для всех нас и достойны самых высоких наград и признания. От имени горожан и себя лично выражаю благодарность за самоотверженный труд и желаю процветания!" - сказал Сагинтаев.

Звания "Почетный гражданин города" удостоены: общественный и госдеятель Темирхан Досмухамбетов, известный музыковед профессор, член Союза композиторов Республики Казахстан и Союза музыкальных деятелей Республики Казахстан Юрий Петрович Аравин; академик, заслуженный архитектор Казахской ССР, член Союза архитекторов Казахстана Тохтар Ералиев; председатель ОО "Ассоциация женщин с инвалидностью "Шырак", член Координационного совета по вопросам инвалидов при акиме города Ляззат Калтаева; Народный артист Республики Казахстан Нургали Нусипжан.

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