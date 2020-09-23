В Алматы появятся говорящие скамейки

Алматы. 22 сентября. Kazakhstan Today - В ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций заместитель акима Бостандыкского района города Алматы Серик Адильбаев рассказал, какие проекты реализованы в районе по проекту "Бюджет участия", передает Kazakhstan Today.

Акиматом города совместно с жителями через "Бюджет участия" ведется работа по улучшению городской среды. Так, акиматом Бостандыкского района при содействии горожан реализованы 4 проекта.

В рамках "Бюджета участия" на территории Бостандыкского района реализовано 4 проекта на сумму 14,32 млн тенге. Среди них строительство Набережной, тренажеров с детскими площадками, проектная установка и ремонт детской игровой площадки по адресу Жарокова 284/1. Это новый дом. Там не была предусмотрена детская площадка. В этом году уже завершим. В парке имени Первого Президента реализованы два проекта: интерактивные, говорящие скамейки стоимостью один миллион тенге", - сообщил Серик Адильбаев.

Он добавил, что в этом году планируется завершить еще 20 проектов.

Говорящие скамейки планируется установить в нескольких местах Бостандыкского района. Скамейки интересны тем, что внутри них установлена аудиосистема, которая начинает воспроизводить биографию известных, казахских поэтов или исполнять их произведения, песни и стихи, когда человек на нее садится.

Напомним, что в Алматы прием заявок на 2021 год уже начался. Прием будет осуществляться до 5 октября на сайте budget.open-almaty.kz. Конкурс проектов на "Бюджет участия" состоит из трех этапов. Первый этап - подача заявки. Второй этап - оценка проектов экспертным советом. Далее следует доработка проектов. После доработки проектов третьим этапом заявки оформляются протоколом и в течение одного рабочего дня публикуются на сайте.

Ранее сообщалось , что граждане смогут проводить экспертизу использования бюджетных средств.

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