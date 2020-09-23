В Алматы появятся говорящие скамейки

Алматы. 22 сентября. Kazakhstan Today - В ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций заместитель акима Бостандыкского района города Алматы Серик Адильбаев рассказал, какие проекты реализованы в районе по проекту "Бюджет участия", передает Kazakhstan Today.
Акиматом города совместно с жителями через "Бюджет участия" ведется работа по улучшению городской среды. Так, акиматом Бостандыкского района при содействии горожан реализованы 4 проекта.
В рамках "Бюджета участия" на территории Бостандыкского района реализовано 4 проекта на сумму 14,32 млн тенге. Среди них строительство Набережной, тренажеров с детскими площадками, проектная установка и ремонт детской игровой площадки по адресу Жарокова 284/1. Это новый дом. Там не была предусмотрена детская площадка. В этом году уже завершим. В парке имени Первого Президента реализованы два проекта: интерактивные, говорящие скамейки стоимостью один миллион тенге", - сообщил Серик Адильбаев.
Он добавил, что в этом году планируется завершить еще 20 проектов.
Говорящие скамейки планируется установить в нескольких местах Бостандыкского района. Скамейки интересны тем, что внутри них установлена аудиосистема, которая начинает воспроизводить биографию известных, казахских поэтов или исполнять их произведения, песни и стихи, когда человек на нее садится.
Напомним, что в Алматы прием заявок на 2021 год уже начался. Прием будет осуществляться до 5 октября на сайте budget.open-almaty.kz. Конкурс проектов на "Бюджет участия" состоит из трех этапов. Первый этап - подача заявки. Второй этап - оценка проектов экспертным советом. Далее следует доработка проектов. После доработки проектов третьим этапом заявки оформляются протоколом и в течение одного рабочего дня публикуются на сайте.
Ранее сообщалось, что граждане смогут проводить экспертизу использования бюджетных средств.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства