АЛМАТЫ. 1 МАЯ - В Алматы продолжаются противопаводковые работы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Коммунальные службы города продолжают работы по очистке от мусора русел рек и арычной сети. Противопаводковые мероприятия на контроле у городских служб.

По состоянию на 13.30 по городу было зарегистрировано 18 случаев подтоплений, из них отработано 16 участков.

Всего в работах было задействовано 86 человек, 20 единиц техники, мотопомпы. По двум участкам работы продолжаются: Бостандыкский район - микрорайон Баганашил, Жетысуский район - микрорайон Кемел.

Угрозы подтопления частных жилых домов нет.

В "Казселезащите" сообщили, что уровень воды в Большой Алматинке - 210 сантиметров, расход - 4,55 кубометра в секунду; уровень воды в Малой Алматинке на дамбе - 50 сантиметров, расход - 5,5 кубометра в секунду; от водоотделителя (ниже дамбы) в Малую Алматинку направляется 2 кубометра в секунду, в реку Есентай направляется 3,5 кубометров в секунду.

Уровень воды снизился, скорость течения средняя.













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