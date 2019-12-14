В Алматы проходит голосование за кандидатов в городской молодежный совет

Алматы. 13 декабря. Kazakhstan Today - С 11 декабря началось онлайн-голосование на сайте "almatyjastary.kz" за кандидатов в городской молодежный совет, передает Kazakhstan Today.

Напомним, 21 ноября текущего года стартовал прием заявлений в Совет по делам молодежи при акимате города Алматы.

5 декабря завершился первый этап - приём заявлений в Совет по делам молодежи. По итогам поступило 55 заявок от представителей молодежных организаций.

С 11 декабря по 17 декабря текущего года пройдет второй этап - онлайн-голосование на сайте "almatyjastary.kz" за кандидатов в городской молодежный совет. Результаты голосования отображаются на сайте в реальном времени.

Кандидатами могут стать жители города от 18 до 35 лет. Представителями Молодежного совета станут 25 человек.

Задачами данного консультативно-совещательного органа являются выработка рекомендаций по совершенствованию молодежной политики; анализ эффективности реализации задач молодежной политики; разработка предложений по реализации приоритетных направлений молодежной политики; обсуждение вопросов, касающихся реализации молодежной политики и др.

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