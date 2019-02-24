В Алматы прошел литературный праздник, посвящённый 220-летию со дня рождения Пушкина (ФОТО)

Алматы. 7 февраля. Kazakhstan Today - Литературный праздник, посвящённый 220-летию со дня рождения великого поэта, прозаика, драматурга Александра Сергеевича Пушкина, состоялся 6 февраля 2019 года в средней школе № 32 Алматы, передает Kazakhstan Today.

В мероприятии приняли участие учащиеся средних школ №32 и №85, их учителя и родители. Перед началом праздника к ребятам обратилась консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева. Она рассказала об огромной роли, которую сыграл Пушкин в развитии русского языка.

Эпиграфом к празднику были выбраны бессмертные строки Жамбыла, посвящённые Пушкину: "Ты - солнце поэзии, ты - самоцвет. Ты с нами навеки, великий поэт!" В программу вошли стихи, поэмы и инсценировки произведений Александра Сергеевича. Самые юные читали отрывки из поэмы "Руслан и Людмила", романа в стихах "Евгений Онегин". Прекрасным продолжением стала инсценировка встречи Татьяны и Евгения, встреченная бурными аплодисментами.

Ребята старались показать, что творчество гения, родившегося в России в XIX веке, близко всем народам во все времена. Пушкинские строки звучали на разных языках. Зрители увидели сразу две постановки "Сказки о рыбаке и рыбке": на русском и казахском языках. Сцены из повести "Пиковая дама" были поставлены на английском языке. Вершина лирики поэта, стихотворение "Я вас любил" было исполнено преподавателем Галиной Руденко на русском, французском и немецком языках.

Огромный восторг собравшихся встретил мини-спектакль по "Сказке о попе и работнике его Балде", показанный учащимися средней школы №85. С огромным интересом публика отнеслась к постановке гостей праздника - студенческого театра "Эйдос" Казахского национального университета имени аль-Фараби. Студенты представили пьесу собственного сочинения, рассказывающую о том, как могли сложиться судьбы пушкинских героев, если бы они жили в современном мире.

В заключение праздника все участники программы получили сладкие подарки от представительства Россотрудничества в Республике Казахстан - тульские пряники, специально прибывшие в Алматы к Пушкинским дням.

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