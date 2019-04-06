В Алматы прошел творческий вечер театра

Алматы. 5 апреля. Kazakhstan Today - В Генеральном консульстве Российской Федерации в Алматы 4 апреля прошел творческий вечер, приуроченный к двадцатилетию служению театру ведущих актёров Государственного академического русского драматического театра для детей и юношества имени Н. Сац Ольги Бобрик, Натальи Луниной и Артёма Иватова, передает Kazakhstan Today.

Первыми зрителями нового камерного спектакля по пьесе Кристофера Дюранга "Банья, Сонья, Маша и Спайк" стали многочисленные гости Генерального консульства. Режиссёром спектакля выступила Ольга Бобрик, она же сыграла роль Сони, рассказали в Генконсульстве.

Постановка рассказывает о взаимоотношениях героев, живущих в Америке, но носящих имена знаменитых чеховских героев, которые им дали родители, обожающие творчество Антона Чехова. Ваня и Соня - своего рода дань героям пьесы "Дядя Ваня"; юная Нина - парафраз Нины Заречной из "Чайки", Маша - параллель с одной из сестёр из пьесы "Три сестры". Все герои словно впитали со своими именами отблески судеб чеховских героев. И только Спайк - истинный современный американец - выбивается из общего "околочеховского" ряда.

В Генконсульстве подчеркнули, что зрители живо реагировали на особый дюранговский юмор, в хитросплетениях которого угадывались известные сцены и монологи из пьес знаменитого русского драматурга. Удачные режиссёрские и актёрские находки были встречены бурными аплодисментами.

По окончании действия публика долго не отпускала актёров, поздравляя их и с удачной премьерой, и с прекрасной личной и творческой датой. Помимо юбиляров, в спектакле были заняты актёры Александра Качанова и Александр Красников.

Пьеса была написана Кристофером Дюрангом в 2011 году и с тех пор считается одной из самых остроумных пьес для репертуарного театра. В 2013 году она была удостоена премии "Tony", ежегодно присуждаемой за достижения в области американского театра, в категории "лучшая пьеса". В настоящее время в России пьеса поставлена Константином Райкиным в театре "Сатирикон".

Творческий вечер актёров ТЮЗа состоялся в рамках программы представительства Россотрудничества в Республике Казахстан, посвящённой Году театра в Российской Федерации.

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