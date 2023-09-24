В Алматы прошла презентация книги журналиста Серика Коржумбаева "Мои мгновения в Поднебесной"   

Книга "Мои мгновения в Поднебесной" будет полезна всем, кто собирается учиться или работать в этой древней и в тоже время современной стране или просто интересуется Китаем

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Алматы. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы прошла презентация книги казахстанского журналиста Серика Коржумбаева "Мои мгновения в Поднебесной", выпущенной при поддержке China IntercontinentalPress&Media Co., Ltd, передает корреспондент агентства.





Я много путешествовал по Китаю, в разное время я видел разные регионы этой прекрасной страны, познакомился с ее культурой, традициями, историей, а самое главное- с прекрасными, талантливыми людьми. Это все вдохновило меня на написание книги, идея которой зародилась у меня достаточно давно. В книге я хотел поделиться своим видением Китая. Своего рода - это мой путевой дневник", - рассказал автор книги Серик Коржумбаев.









Он поделился, что очень любит путешествовать, а желание посетить Поднебесную стало для него настоящей мечтой. В Китае его интересовало буквально все - культура и история, современные технологии и приверженность древним традициям, китайская медицина, работа средств массовой информации и как устроено образование для журналистов.









Традиционная китайская кухня, как признается автор, заняла особое место в его сердце: "У китайской кухни есть отличительная черта - сбалансированность, яркий вкус, аромат и польза для организма. К сожалению, мы часто мыслим шаблонами, и они не позволяют нам раскрыть всю полезность, которую дает нам китайская кухня. Мне же повезло попробовать настоящие китайские блюда в разных уголках этой замечательной страны".









Книга "Мои мгновения в Поднебесной" будет полезна всем, кто собирается учиться или работать в этой древней и в тоже время современной стране или просто интересуется Китаем.





В книге много полезной информации о правилах поведения и общения в китайском обществе, есть отсылки к значимым достопримечательностям и туристическим местам, которые нужно посетить.





К встрече с Китаем нужно готовиться, а "Мои мгновения в Поднебесной" станет первым проводником к долгожданной встрече.









В мероприятии приняли участие представители генерального консульства Китайской Народной Республики в Алматы: консул генерального консульства КНР Чэнь Сяоюнь.





Я вчера немножко прочитала и очень удивлена, что Серик Коржумбаев побывал во всех провинциях Китая. В некоторых из них я сама не была", - сказала госпожа Чэнь Сяоюнь.





Она подчеркнула, что после пандемии общение между Казахстаном и Китаем становится более тесным.





Атташе генерального консульства КНР Чэнь Хуэйминь; Li Qiang - главный журналист, руководитель филиала "Жэньминь Жибао"; казахстанские журналисты и деятели культуры.