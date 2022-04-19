В Алматы проведут испытания теплосетей

АЛМАТЫ. 18 АПРЕЛЯ - С 19 апреля в Алматы начнутся гидравлические испытания тепловых сетей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Во время гидравлических испытаний тепловых сетей, которые будут проводиться с 04.00 до 07.00 с 19 апреля по 6 мая на территории восьми районов Алматы, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем соблюдать меры предосторожности и временно воздержаться от парковки автомобилей в местах их проведения, сообщает пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети".
Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия. В таких случаях рекомендуется не предпринимать никаких самостоятельных действий и немедленно покинуть место происшествия, сообщив о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48 (добавочный 1014), 378-06-62 (добавочный 1013) или 109.
В ТОО представили график проведения испытаний теплосетей.
19 апреля
Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак-1, 2, 3, 4, микрорайон Кокмайса;
Алмалинский и Жетысуский район: Райымбека - Бродского - Рыскулова - Сейфуллина и по улице Ботанической.
19 - 20 апреля
Ауэзовский район: Улугбека - Жандосова - Алтынсарина - Яссауи.
20 апреля
Жетысуский район: Рыскулова - Глазунова - Тихого - Жансугурова;
по улице Ратушного, микрорайон Кулагер.
20 и 21 апреля
Ауэзовский район: Куанышбаева - Рыскулбекова - речка Большая Алматинка - Саина.
21 апреля
Алмалинский район: Чокина - Карасай батыра - Емцова - Райымбека.
21 и 22 апреля
Алмалинский и Жетысуский районы: Казыбек би - Шарипова - Богенбай батыра - Муратбаева - Макатаева - Сейфуллина - Тобаякова - Желтоксан;
Алатауский район: Райымбека - Отрарская - Рыскулова - Данченко.
25 и 26 апреля
Алмалинский и Медеуский районы: Сейфуллина - Тобаякова - Назарбаева - Маметовой - Валиханова - Айтеке би.
26 и 29 апреля
Бостандыкский и Медеуский районы: микрорайон Казахфильм, микрорайон Алмагуль, микрорайон Мирас;
Саина - Рыскулбекова - Розыбакиева - речка Большая Алматинка - Утепова - Басенова;
Лисянского - Розыбакиева - Жарокова - Экспериментальная база - Ходжанова - Аль-Фараби;
Тайманова - Чайкиной - Достык - Мендыкулова - Аль-Фараби;
Аскарова - Садыкова.
26 апреля
Ауэзосвкий район: Толе би - Райымбека - Яссауи - Емцова;
Алмалинский район: Карасай батыра - Гайдара - Райымбека - Масанчи.
26 и 27 апреля
Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина - Рыскулова - Жангильдина - Райымбека - Куратова - Гоголя.
26, 27 и 28 апреля
Ауэзовский район: Абая - Рыскулова - Яссауи - речка Большая Алматинка.
28 апреля
Алатауский район: Мунке би - Момышулы - Райымбека - Онгасыровой;
Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра - Кожамкулова - Тимирязева - Розыбакиева.
28-29 апреля
Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя - Курганская - Сатпаева - Чайковского.
29 апреля
Наурызбайский район: Жуалы - Сабденова - "Алтын Орда" - Райымбека.
3 мая
Алатауский район: Мунке би - Момышулы - Онгасыровой, микрорайон Зерделі;
Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай - Айманова - Жандосова - Варламова.
3 и 4 мая
Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би - Панфилова - Шевченко - Байсеитовой - Сатпаева - речка Есентай.
4 мая
Наурызбайский район: Проектируемая - Айтбаева - Райымбека - Алтын Алаш.
4 и 5 мая
Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова - Абая - Сейфуллина - речка Есентай - Гоголя.
4, 5 и 6 мая
Ауэзовский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Толе би - Сатпаева - Ашимова - Гайдара.
5 мая
Алатауский район: микрорайон Аккайнар; Мамбетова - южная сторона БАКа;
Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра - Байзакова - Утепова - Розыбакиева.
Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.