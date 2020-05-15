Система Orphus

В Алматы проводится противоклещевая обработка

14.05.2020, 19:23 6022
Алматы. 14 мая. Kazakhstan Today - В Алматы проводится противоклещевая обработка лесных и городских парков, передает Kazakhstan Today.
 
Согласно данным департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы, с 4 мая текущего года началась обработка лесных и городских парков, скверов Алатауского, Алмалинского, Ауэзовского, Жетысуского, Медеуского, Наурызбайского, Турксибского районов и ущелье Алма-Арасан. Противоклещевая обработка проводится филиалом РГП на ПХВ "Центр дезинфекции по Алматы" под непосредственным контролем специалистов районных управлений контроля качества и безопасности товаров и услуг.
 
В текущем году проведение 1-го тура противоклещевых обработок территорий предусмотрено на площади в 2402,54 гектара. Обработками будут охвачены лесные и городские парки, скверы, они будут проводиться согласно графику с учетом погодных условий (в сухую, недождливую погоду). По состоянию на 14 мая площадь обработанных участков составляет 530,492 гектара.
 
В период сезона активности клещей при посещении гор, лесов, на отдыхе в лагерях и оздоровительных организациях, расположенных в окрестностях Алматы жителям города рекомендуем соблюдать меры предосторожности по недопущению укусов клещей:
 
- не садиться и ложиться на траву, частые осмотры одежды, тела и вещей и по возвращении домой внимательно осмотреть одежду и тело на предмет наличия клещей;
 
- носить однотонную и светлую одежду, брюки заправлять в сапоги, носки, верхнюю часть одежды - в брюки, манжеты рукавов должно плотно прилегать к руке, ворот рубашки и брюки должны иметь застежки, под которую не может проползти клещ; на голову надевать капюшон, пришитый к рубашке, куртке или заправлять волосы под косынку, шапку;
 
- необходимо использовать репелленты – вещества, отпугивающие клещей.
 

Обращаем внимание населения города, что в случае укуса клеща необходимо в течение первых трех суток обращаться в пункты серопрофилактики, где пострадавшему окажут квалифицированную помощь, включающую удаление присосавшегося клеща и экстренную серопрофилактику, то есть введут специфический противоклещевой иммуноглобулин", - сообщили в департаменте.

 
В период карантина по COVID-19 помощь пострадавшим от присасывания клеща оказываются в трех травматологических пунктах медицинских организации:
 
- в Городской клинической больнице №4 по адресу: улица Папанина, 220, телефон - 8 (727) 300-37-01;
 
- в Городской клинической больнице №7 по адресу: микрорайон Калкаман, проспект Райымбека, телефон - 8 (727) 270-86-31, внутренний - 138;
 
- в Центре детской неотложной медицинской помощи по адресу: улица Манаса, 40, телефон - 8 (727) 274-83-19.
 
С начала сезона активности клещей в травматологические пункты обратились 758 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 439 детей до 14 лет. Все пострадавшие от укусов клещей своевременно получили противоклещевой иммуноглобулин. За аналогичный период 2019 года обратилось - 1450, в том числе детей до 14 лет - 757. 
 
С начала эпидсезона текущего года случаев клещевого энцефалита не зарегистрировано.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая