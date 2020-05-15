Алматы. 14 мая. Kazakhstan Today - В Алматы проводится противоклещевая обработка лесных и городских парков, передает Kazakhstan Today.

Согласно данным департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы, с 4 мая текущего года началась обработка лесных и городских парков, скверов Алатауского, Алмалинского, Ауэзовского, Жетысуского, Медеуского, Наурызбайского, Турксибского районов и ущелье Алма-Арасан. Противоклещевая обработка проводится филиалом РГП на ПХВ "Центр дезинфекции по Алматы" под непосредственным контролем специалистов районных управлений контроля качества и безопасности товаров и услуг.

В текущем году проведение 1-го тура противоклещевых обработок территорий предусмотрено на площади в 2402,54 гектара. Обработками будут охвачены лесные и городские парки, скверы, они будут проводиться согласно графику с учетом погодных условий (в сухую, недождливую погоду). По состоянию на 14 мая площадь обработанных участков составляет 530,492 гектара.

В период сезона активности клещей при посещении гор, лесов, на отдыхе в лагерях и оздоровительных организациях, расположенных в окрестностях Алматы жителям города рекомендуем соблюдать меры предосторожности по недопущению укусов клещей:

- не садиться и ложиться на траву, частые осмотры одежды, тела и вещей и по возвращении домой внимательно осмотреть одежду и тело на предмет наличия клещей;

- носить однотонную и светлую одежду, брюки заправлять в сапоги, носки, верхнюю часть одежды - в брюки, манжеты рукавов должно плотно прилегать к руке, ворот рубашки и брюки должны иметь застежки, под которую не может проползти клещ; на голову надевать капюшон, пришитый к рубашке, куртке или заправлять волосы под косынку, шапку;

- необходимо использовать репелленты – вещества, отпугивающие клещей.

Обращаем внимание населения города, что в случае укуса клеща необходимо в течение первых трех суток обращаться в пункты серопрофилактики, где пострадавшему окажут квалифицированную помощь, включающую удаление присосавшегося клеща и экстренную серопрофилактику, то есть введут специфический противоклещевой иммуноглобулин", - сообщили в департаменте.

В период карантина по COVID-19 помощь пострадавшим от присасывания клеща оказываются в трех травматологических пунктах медицинских организации:

- в Городской клинической больнице №4 по адресу: улица Папанина, 220, телефон - 8 (727) 300-37-01;

- в Городской клинической больнице №7 по адресу: микрорайон Калкаман, проспект Райымбека, телефон - 8 (727) 270-86-31, внутренний - 138;

- в Центре детской неотложной медицинской помощи по адресу: улица Манаса, 40, телефон - 8 (727) 274-83-19.

С начала сезона активности клещей в травматологические пункты обратились 758 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 439 детей до 14 лет. Все пострадавшие от укусов клещей своевременно получили противоклещевой иммуноглобулин. За аналогичный период 2019 года обратилось - 1450, в том числе детей до 14 лет - 757.

С начала эпидсезона текущего года случаев клещевого энцефалита не зарегистрировано.

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