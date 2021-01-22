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В Алматы пять микрорайонов 23 января останутся без холодной воды

21.01.2021 18280
Алматы. 21 января. Kazakhstan Today - 23 января с 08.00 до 20.00 будет прекращена подача холодной воды в жилые дома и иные здания, расположенные в Ауэзовском районе Алматы на территории микрорайонов №№ 6, 9, 10, 10-А, 11, передает Kazakhstan Today. 
 
В ГКП "Алматы Су" пояснили, что временные ограничения по подаче холодной воды в дома вводятся для обеспечения безопасных условий во время замены задвижек на магистральном водопроводе.
 

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