В Алматы с начала апреля с жалобами на укусы клещей обратилось около 40 человек

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АЛМАТЫ. 3 МАЯ - В Городскую больницу скорой неотложной помощи с 1 по 30 апреля с жалобами на укусы клещей обратилось около 40 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

У 16 из них удалили клеща в травмпункте больницы, сами удалили 15 человек, принесли с собой на анализ 9 человек. Всем обратившимся сделали прививку иммуноглобулина", - сообщил в ходе брифинга заведующий приемным отделением Городской больницы скорой неотложной помощи Бауыржан Омаров.

По его словам, пострадавшие сообщили, что клещей обнаружили после посещения горной местности, в частности - Медео, Кольсай, Шымбулак, Алмаарасан, Бутаковка и районные дачи.

По словам специалиста, клещи активны с марта по октябрь. Но самый опасный период - это апрель - июнь.

Как сообщила заместитель главного врача по лечебной работе городской клинической инфекционной больницы имени И.С. Жекеновой, врач-инфекционист Тамара Утаганова, с начала апреля было выявлено два случая заражения клещевым энцефалитом.





Пациенты переведены в неврологические отделения наших многопрофильных стационаров", - сказала она.

Вредители обитают в траве, на кустах и даже забираются на деревья, особенно много их в горах и у подножия гор. От солнечного света клещи прячутся в тени.

Против клещевого энцефалита существует вакцинация. Она больше направлена для жителей горной местности, право вакцинироваться остается за желающими и по профессиональной необходимости. Вакцинация начинается еще поздней осенью или ранней весной, так как для формирования иммунитета необходимо время. Проводится трехкратным введением. Тогда можно считать, что человек может быть готов к укусу клеща", - пояснила врач.

Врачи-инфекционисты отметили, что препараты-репелленты помогают защититься от клещей, однако необходимо соблюдать требования к закрытой одежде. В случае укуса либо обнаружения на одежде или теле неприсосавшегося клеща необходимо обращаться в травмпункты, так как для заражения энцефалитом достаточно ослюнения клещом кожи человека.

Главный внештатный детский инфекционист управления общественного здоровья Алматы Адыл Катарбаев разъяснил, как действуют репелленты, способные защитить от клещей.

Репелленты, применяемые против клещей, делятся на две группы. Первые могут не только отпугивать, но и могут убивать в течение 5-7 минут. Они российского производства, их можно приобрести в аптеках. При этом нужно учесть, что данные репелленты нельзя наносить на кожу, они предназначены для одежды", - объяснил Катарбаев.

Вторая группа репеллентов не убивает клещей, но отпугивает, их можно распрыскивать как на кожу, так и на одежду.